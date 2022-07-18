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Военные не исключают возможности новых маневров России в Черном море

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Украина, Понедельник 18 июля 2022 15:52
Военные не исключают возможности новых маневров России в Черном море Фото: Россия может готовиться к маневрам в Черном море (facebook_com_navy_mil_gov_ua)
Автор: Наталья Юрченко

Россия может проводить в акватории Черного моря новые маневры. Сейчас российские корабли не покидают зону действия противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководительницу объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталью Гуменюк во время брифинга.

Она отметила, что сейчас военные фиксируют передвижение кораблей врага. В оперативном командовании "Юг" рассматривают два варианта действий. Россия может проводить передислокацию или готовиться к новому маневру.

"Наши подразделения за ними следят, наблюдают. Будем видеть и анализировать всю информацию", - добавила Гуменюк.

По ее словам, российский флот старается не покидать зону действия своей ПВО вблизи Крыма. Сейчас в Черном море находятся два ракетоносителя надводного базирования и четыре десантных корабля.

Напомним, что сегодня оккупанты с помощью самолетов Су-35 нанесли ракетный удар по Одесской области из акватории Черного моря.

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