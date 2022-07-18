Военные не исключают возможности новых маневров России в Черном море
Россия может проводить в акватории Черного моря новые маневры. Сейчас российские корабли не покидают зону действия противовоздушной обороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководительницу объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталью Гуменюк во время брифинга.
Она отметила, что сейчас военные фиксируют передвижение кораблей врага. В оперативном командовании "Юг" рассматривают два варианта действий. Россия может проводить передислокацию или готовиться к новому маневру.
"Наши подразделения за ними следят, наблюдают. Будем видеть и анализировать всю информацию", - добавила Гуменюк.
По ее словам, российский флот старается не покидать зону действия своей ПВО вблизи Крыма. Сейчас в Черном море находятся два ракетоносителя надводного базирования и четыре десантных корабля.
Напомним, что сегодня оккупанты с помощью самолетов Су-35 нанесли ракетный удар по Одесской области из акватории Черного моря.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.