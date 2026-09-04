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Модулі з ШІ проти "Шахедів": експерт пояснив, чи збиватимуть реактивні дрони

10:40 04.09.2026 Пт
2 хв
"Хижаки" встановлюються на бойових вертольотах
aimg Костянтин Широкун
Модулі з ШІ проти "Шахедів": експерт пояснив, чи збиватимуть реактивні дрони Фото: "Хижаки" встановлюються на бойових вертольотах (mil.in.ua)
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Модулі "Хижак", які встановлюються на бойові вертольоти ЗСУ, суттєво підвищують ефективність боротьби з "Шахедами".

Про це у коментарі РБК-Україна розповів фахівець із закупівель Благодійного фонду Сергія Притули Антон Пижиков.

"Модуль "Хижак" підвищує ефективність авіації у полюванні на ворожі "Шахеди". Є кілька головних технологічних переваг комплексу. Серед них — віддалене керування, автоматичне захоплення та супровід повітряної цілі", - зазначив Пижиков.

За його словами, завдяки цим перевагам дальність прицільного вогню значно зростає, що дозволяє гелікоптеру тримати безпечну дистанцію й уникати ураження уламками від збитого дрона.

Також "Хижак" зменшує витрати боєкомплекту на кожне збиття. І ще одне: оператор більше не мусить працювати біля відкритого дверного отвору під час польоту, а керує з пульта всередині вантажно-пасажирського відсіку, що критично важливо в холодну пору року.

Модулі з ШІ проти &quot;Шахедів&quot;: експерт пояснив, чи збиватимуть реактивні дрони

При цьому експерт зазначив, що проти реактивних дронів типу "Шахед" комплекс не призначений, у його фокусі інші ворожі цілі.

Нагадаємо, що росіяни суттєво змінили підходи до виготовлення та застосування безпілотників під час атак на українські міста. Зокрема, інтенсивність їх використання зросла в рази.

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Як раніше повідомляли у Центрі протидії дезінформації, Росія запускає на Київ реактивні дрони хвилями. Головна мета такої тактики ворога - виснажити систему ППО та постійними тривогами паралізувати життєдіяльність столиці.

Промисловість окупантів працює у прискореному темпі, через що Росія запускає по Україні реактивні дрони практично одразу з конвеєра, навіть без тривалого зберігання на складах.

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