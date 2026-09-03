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Лазер проти рою дронів: Британія створює лазерну ППО з огляду на досвід України

09:19 03.09.2026 Чт
3 хв
Чи зможе новий британський проєкт захистити війська від масованих дронових атак без витрачання дорогих ракет?
aimg Лев Шевченко
Лазер проти рою дронів: Британія створює лазерну ППО з огляду на досвід України Фото: броньована машина Wolfhound з лазерною установкою (Міноборони Великої Британії)
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Міністерство оборони Великої Британії запустило проєкт PANOPTES - розробку автономної лазерної системи протиповітряної оборони на бронетехніці для боротьби з роями дешевих дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великої Британії.

Що відомо про проєкт PANOPTES

Проєкт PANOPTES запустили 2 вересня 2026 року як перший етап багатоступеневого циклу розробки та закупівлі, який у перспективі може перерости у повноцінну програму озброєння.

Британське Міноборони прямо пов'язує потребу в такій системі з досвідом війни в Україні, де масове застосування дешевих дронів змушує наземні підрозділи розосереджувати ресурси протиповітряної оборони на значно ширший спектр загроз.

Вимоги до системи передбачають повний цикл: виявлення, супроводження, ідентифікацію, ухвалення рішення та ураження повітряних цілей в автономному режимі просто з бойової машини.

Як базову ціль визначено дрони класу Class 1, зокрема поодинокі апарати, а також одночасні та послідовні атаки, розраховані на перевантаження місцевої ППО. Автономна функція має ключове значення саме в сценарії дронового рою: коли кілька загроз з'являються одночасно, оператор-людина стає вузьким місцем для швидкої пріоритизації цілей.

Міноборони насамперед зацікавлене у варіантах на основі лазерної зброї спрямованої енергії, хоча розглядає й інші технології. Перевага лазера — кількість можливих уражень обмежена не боєкомплектом, а виробленням електроенергії, тепловим режимом і технічним обслуговуванням, що дає змогу вести повторні атаки без витрачання дорогих ракет.

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Навіщо Британії лазер проти дронів

В основі PANOPTES лежить попередня програма Land Laser Directed Energy Weapon Demonstrator. У липні 2024 року лазер виробництва Raytheon UK, встановлений на бронемашину Wolfhound, вразив цілі на полігоні Портон-Даун на відстані понад один кілометр.

У грудні 2024 року Міноборони підтвердило, що військовослужбовці 16-го полку Королівської артилерії вперше застосували цей лазер на полігоні Rednor у центральному Уельсі для стеження та знищення дроні. Це стало першим випадком використання британською армією високоенергетичного лазера з броньованої машини проти повітряних цілей.

Випробування показали дальність понад кілометр, можливість роботи розрахунком із двох осіб і підготовку особового складу менш ніж за два тижні.

На відміну від демонстратора, PANOPTES орієнтований на створення інтегрованої, придатної до бойового застосування системи, включно з інтеграцією на перспективну безекіпажну наземну платформу - це дало б змогу наближати вузли протиповітряної оборони до передових підрозділів, менше ризикуючи особовим складом.

Перший етап програми не передбачає закупівлі готової зброї - учасники мають довести технологічну зрілість своїх рішень і надати обґрунтовані плани переходу до стадій Minimum Viable Product і Minimum Deployable Capability.

Міноборони розраховує довести перспективні рішення до практичного застосування менш ніж за два роки, за умови подальших погоджень. На перший етап виділено до 5 мільйонів фунтів стерлінгів на кілька контрактів, роботи мають розпочатися у листопаді-грудні 2026 року.

У Міноборони наголошують, що лазер не замінить ракети чи артилерію — погода, перешкоди, пряма видимість і час утримання променя на цілі обмежують ефективність такої зброї, тому мова йде про доповнення багаторівневої ППО. Головна цінність системи - можливість вести повторні ураження дешевих розвідувальних і ударних дронів, зберігаючи ракетний боєкомплект для складніших цілей.

Співпраця Лондона й Києва у сфері безпілотних та високоточних систем продовжує розширюватися: раніше стало відомо, що українські військові вперше застосували британські реактивні дрони Nyan для ударів углиб території Росії. Ці системи виробництва компанії Callen-Lenz, дочірньої структури BAE Systems, використовуються у глибоких ударах уже понад пів року.

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