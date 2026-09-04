ua en ru
Пт, 04 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Miltech

Модули с ИИ против "Шахедов": эксперт объяснил, будут ли сбивать реактивные дроны

10:40 04.09.2026 Пт
2 мин
"Хищники" устанавливаются на боевых вертолетах
aimg Константин Широкун
Модули с ИИ против "Шахедов": эксперт объяснил, будут ли сбивать реактивные дроны Фото: "Хищники" устанавливаются на боевых вертолетах (mil.in.ua)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Модули "Хищник", устанавливаемые на боевые вертолеты ВСУ, существенно повышают эффективность борьбы с "Шахедами".

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал специалист по закупкам Благотворительного фонда Сергея Притулы Антон Пыжиков.

"Модуль "Хищник" повышает эффективность авиации в охоте на вражеские "Шахеды". Есть несколько главных технологических преимуществ комплекса. Среди них - удаленное управление, автоматический захват и сопровождение воздушной цели", - отметил Пыжиков.

По его словам, благодаря этим преимуществам дальность прицельного огня значительно возрастает, что позволяет вертолету держать безопасную дистанцию и избегать поражения обломками от сбитого дрона.

Также "Хищник" уменьшает расходы боекомплекта на каждое сбитие. И еще одно: оператор больше не должен работать у открытого дверного проема во время полета, а управляет с пульта внутри грузопассажирского отсека, что критически важно в холодное время года.

Модули с ИИ против &quot;Шахедов&quot;: эксперт объяснил, будут ли сбивать реактивные дроны

При этом эксперт отметил, что против реактивных дронов типа "Шахед" комплекс не назначен, в его фокусе другие враждебные цели.

Напомним, что россияне существенно изменили подходы к изготовлению и применению беспилотников во время атак на украинские города. В частности, интенсивность их использования выросла в разы.

Читайте также: Лазер против роя дронов: Британия создает лазерную ПВО с учетом опыта Украины

Как ранее сообщали в Центре противодействия дезинформации, Россия запускает в Киев реактивные дроны волнами. Главная цель такой тактики врага – истощить систему ПВО и постоянными тревогами парализовать жизнедеятельность столицы.

Промышленность кафиров работает в ускоренном темпе, из-за чего Россия запускает по Украине реактивные дроны практически сразу с конвейера, даже без длительного хранения на складах.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Искусственный интеллект Вторжение России в Украину Дрони
Новости
Из-за ночной атаки РФ под Киевом загорелись склады
Из-за ночной атаки РФ под Киевом загорелись склады
Аналитика
Новый рекорд перед зимой. Сколько стоит аренда дома и как проверить автономность
Мария Волощукредактор РБК-Украина Новый рекорд перед зимой. Сколько стоит аренда дома и как проверить автономность