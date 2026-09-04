Модули с ИИ против "Шахедов": эксперт объяснил, будут ли сбивать реактивные дроны

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал специалист по закупкам Благотворительного фонда Сергея Притулы Антон Пыжиков.

"Модуль "Хищник" повышает эффективность авиации в охоте на вражеские "Шахеды". Есть несколько главных технологических преимуществ комплекса. Среди них - удаленное управление, автоматический захват и сопровождение воздушной цели", - отметил Пыжиков.

По его словам, благодаря этим преимуществам дальность прицельного огня значительно возрастает, что позволяет вертолету держать безопасную дистанцию и избегать поражения обломками от сбитого дрона.

Также "Хищник" уменьшает расходы боекомплекта на каждое сбитие. И еще одно: оператор больше не должен работать у открытого дверного проема во время полета, а управляет с пульта внутри грузопассажирского отсека, что критически важно в холодное время года.

При этом эксперт отметил, что против реактивных дронов типа "Шахед" комплекс не назначен, в его фокусе другие враждебные цели.

Напомним, что россияне существенно изменили подходы к изготовлению и применению беспилотников во время атак на украинские города. В частности, интенсивность их использования выросла в разы.