Модні образи, які хочеться повторити: що носять Дорофєєва та Кацурін, Решетніки та Мірошниченки
Відомі українські пари власним прикладом надихають на експерименти в повсякденному стилі. Надя Дорофєєва та Міша Кацурін, Григорій та Христина Решетніки, Тімур та Інна Мірошниченки продемонстрували модні образи, які хочеться повторити.
РБК-Україна розповідає, які модні рішення обирають зіркові пари.
Христина та Григорій Решетніки
Телеведучий і його дружина зворушили мережу спільним романтичним фото зі Львова, де вони разом продемонстрували стильні та гармонійні образи.
Для спільного виходу Христина обрала коротку джинсову спідницю темно-синього кольору та ніжно-рожеву футболку.
Григорій позував у світлій футболці та штанах в тон образу дружини.
Закохані доповнили луки модним взуттям - стильні чорні сандалі Христини та білі кросівки Григорія стали яскравими акцентами.
Христина та Григорій Решетніки (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)
Тімур та Інна Мірошниченки
Подружжя зробило селфі в ліфті у повністю парних луках. Вони обрали білі футболки з однаковим принтом "Ukraine 1991".
Інна поєднала верх з білими штанами та сумкою на золотому ланцюжку, а Тімур - з брюками в бежевому відтінку.
Образи пари мали гармонійний та водночас патріотичний стиль. Ідеальний варіант, якщо хочеться продемонструвати єдність.
Тімур та Інна Мірошниченки (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)
Надя Дорофєєва та Міша Кацурін
Співачка обрала ніжну білу напівпрозору сукню, яку доповнила масивною чорною сумкою та природним макіяжем.
Поруч із нею ресторатор мав невимушений вигляд у картатій синій сорочці, джинсах та кепці.
Такий дует - яскравий приклад того, як можна поєднати романтичність і кежуал, залишаючись на стилі й водночас не перевантажуючи образи.
Разом закохані створили гармонійний і сучасний тандем, який сміливо можна повторювати з коханою людиною.
Дорофєєва та Кацурін (фото: instagram.com/misha_katsurin)
