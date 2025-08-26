ua en ru
Модні образи, які хочеться повторити: що носять Дорофєєва та Кацурін, Решетніки та Мірошниченки

Вівторок 26 серпня 2025 17:36
Модні образи, які хочеться повторити: що носять Дорофєєва та Кацурін, Решетніки та Мірошниченки Зіркові родини задають тренди - модні ідеї, що носити парі (колаж: РБК-Україна)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Відомі українські пари власним прикладом надихають на експерименти в повсякденному стилі. Надя Дорофєєва та Міша Кацурін, Григорій та Христина Решетніки, Тімур та Інна Мірошниченки продемонстрували модні образи, які хочеться повторити.

РБК-Україна розповідає, які модні рішення обирають зіркові пари.

Христина та Григорій Решетніки

Телеведучий і його дружина зворушили мережу спільним романтичним фото зі Львова, де вони разом продемонстрували стильні та гармонійні образи.

Для спільного виходу Христина обрала коротку джинсову спідницю темно-синього кольору та ніжно-рожеву футболку.

Григорій позував у світлій футболці та штанах в тон образу дружини.

Закохані доповнили луки модним взуттям - стильні чорні сандалі Христини та білі кросівки Григорія стали яскравими акцентами.

Модні образи, які хочеться повторити: що носять Дорофєєва та Кацурін, Решетніки та МірошниченкиХристина та Григорій Решетніки (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Тімур та Інна Мірошниченки

Подружжя зробило селфі в ліфті у повністю парних луках. Вони обрали білі футболки з однаковим принтом "Ukraine 1991".

Інна поєднала верх з білими штанами та сумкою на золотому ланцюжку, а Тімур - з брюками в бежевому відтінку.

Образи пари мали гармонійний та водночас патріотичний стиль. Ідеальний варіант, якщо хочеться продемонструвати єдність.

Модні образи, які хочеться повторити: що носять Дорофєєва та Кацурін, Решетніки та МірошниченкиТімур та Інна Мірошниченки (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)

Надя Дорофєєва та Міша Кацурін

Співачка обрала ніжну білу напівпрозору сукню, яку доповнила масивною чорною сумкою та природним макіяжем.

Поруч із нею ресторатор мав невимушений вигляд у картатій синій сорочці, джинсах та кепці.

Такий дует - яскравий приклад того, як можна поєднати романтичність і кежуал, залишаючись на стилі й водночас не перевантажуючи образи.

Разом закохані створили гармонійний і сучасний тандем, який сміливо можна повторювати з коханою людиною.

Модні образи, які хочеться повторити: що носять Дорофєєва та Кацурін, Решетніки та МірошниченкиДорофєєва та Кацурін (фото: instagram.com/misha_katsurin)

