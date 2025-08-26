Модные образы, которые хочется повторить: что носят Дорофеева и Кацурин, Решетники и Мирошниченки

Известные украинские пары собственным примером вдохновляют на эксперименты в повседневном стиле. Надя Дорофеева и Миша Кацурин, Григорий и Кристина Решетники, Тимур и Инна Мирошниченко продемонстрировали модные образы, которые хочется повторить.

Кристина и Григорий Решетники

Телеведущий и его жена растрогали сеть совместным романтическим фото со Львова, где они вместе продемонстрировали стильные и гармоничные образы.

Для совместного выхода Кристина выбрала короткую джинсовую юбку темно-синего цвета и нежно-розовую футболку.

Григорий позировал в светлой футболке и брюках в тон образа жены.

Влюбленные дополнили луки модной обувью - стильные черные сандалии Кристины и белые кроссовки Григория стали яркими акцентами.

Кристина и Григорий Решетники (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Тимур и Инна Мирошниченко

Супруги сделали селфи в лифте в полностью парных луках. Они выбрали белые футболки с одинаковым принтом "Ukraine 1991".

Инна соединила верх с белыми брюками и сумкой на золотой цепочке, а Тимур - с брюками в бежевом оттенке.

Образы пары имели гармоничный и одновременно патриотический стиль. Идеальный вариант, если хочется продемонстрировать единство.

Тимур и Инна Мирошниченко (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)

Надя Дорофеева и Миша Кацурин

Певица выбрала нежное белое полупрозрачное платье, которое дополнила массивной черной сумкой и естественным макияжем.

Рядом с ней ресторатор выглядел непринужденно в клетчатой синей рубашке, джинсах и кепке.

Такой дуэт - яркий пример того, как можно совместить романтичность и кэжуал, оставаясь на стиле и одновременно не перегружая образы.

Вместе влюбленные создали гармоничный и современный тандем, который смело можно повторять с любимым человеком.

Дорофеева и Кацурин (фото: instagram.com/misha_katsurin)