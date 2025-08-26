Модные образы, которые хочется повторить: что носят Дорофеева и Кацурин, Решетники и Мирошниченки
Известные украинские пары собственным примером вдохновляют на эксперименты в повседневном стиле. Надя Дорофеева и Миша Кацурин, Григорий и Кристина Решетники, Тимур и Инна Мирошниченко продемонстрировали модные образы, которые хочется повторить.
РБК-Украина рассказывает, какие модные решения выбирают звездные пары.
Кристина и Григорий Решетники
Телеведущий и его жена растрогали сеть совместным романтическим фото со Львова, где они вместе продемонстрировали стильные и гармоничные образы.
Для совместного выхода Кристина выбрала короткую джинсовую юбку темно-синего цвета и нежно-розовую футболку.
Григорий позировал в светлой футболке и брюках в тон образа жены.
Влюбленные дополнили луки модной обувью - стильные черные сандалии Кристины и белые кроссовки Григория стали яркими акцентами.
Кристина и Григорий Решетники (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)
Тимур и Инна Мирошниченко
Супруги сделали селфи в лифте в полностью парных луках. Они выбрали белые футболки с одинаковым принтом "Ukraine 1991".
Инна соединила верх с белыми брюками и сумкой на золотой цепочке, а Тимур - с брюками в бежевом оттенке.
Образы пары имели гармоничный и одновременно патриотический стиль. Идеальный вариант, если хочется продемонстрировать единство.
Тимур и Инна Мирошниченко (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)
Надя Дорофеева и Миша Кацурин
Певица выбрала нежное белое полупрозрачное платье, которое дополнила массивной черной сумкой и естественным макияжем.
Рядом с ней ресторатор выглядел непринужденно в клетчатой синей рубашке, джинсах и кепке.
Такой дуэт - яркий пример того, как можно совместить романтичность и кэжуал, оставаясь на стиле и одновременно не перегружая образы.
Вместе влюбленные создали гармоничный и современный тандем, который смело можно повторять с любимым человеком.
Дорофеева и Кацурин (фото: instagram.com/misha_katsurin)
