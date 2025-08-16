Чоловіча мода: круті образи від Цимбалюка, Педана та Бакланова, які легко повторити

Григорій Бакланов, Тарас Цимбалюк і Олександр Педан довели, що чоловічий стиль може бути зручним, лаконічним і водночас ефектним. Для цього не потрібно витрачати багато часу на пошуки ідеальних речей, важливо лише правильно їх комбінувати.

РБК-Україна зібрало для вас зіркові "луки", які легко повторити.

Бакланов показав універсальну базу для літа та осені

Образ актора це ідеальний приклад сучасного міського стилю з нотками трендового мінімалізму. Він обрав світлі карго з широкими штанинами, які додають силуету розслабленості й модного об’єму. До них Бакланов підібрав білу футболку з принтом і чорну oversize-сорочку - вона слугує легкою альтернативою куртці в теплий сезон.

Завершує лук пара білих кросівок - чистих, спортивних, універсальних. Такий образ підходить для прогулянки, кави з друзями чи навіть неформальної зустрічі в місті. Його легко зібрати з речей, які вже є в гардеробі, а увесь "лук" матиме продуманий і актуальний вигляд.

Що носить Бакланов (фото: instagram.com/baklanov.gr)

Цимбалюк показав літній кежуал з морським настроєм

Актор обрав "лук", який чудово передає настрій безтурботного літа. Вільна сорочка в блакитну клітинку виглядає максимально свіжо й невимушено, її Тарас носить навипуск, підкреслюючи легкість образу. Свій образ він доповнив джинсовими бермудами, це зручна й модна альтернатива класичним шортам, особливо якщо хочеться прикрити коліна.

Підкреслили увесь образ масивні білі кросівки, які створюють враження впевненого кежуалу. Образ простий, але дуже влучний. Його можна зібрати з речей мас-маркету і почуватися не гірше, ніж на фото з лукбука.



Цимбалюк вразив стильним "луком" (фото: nstagram.com/taras.tsymbaliuk)

Педан показав спортивну стриманість зі смаком

Стиль телеведучого можна назвати універсальним. Він обрав чорну футболку з м’якого трикотажу, яка підкреслює спортивну форму та додає впевненості. Штани - класичні й темно-сірі, щось між "спортивками" та звичайними діловими.

Штанини трохи звужуються донизу, створюючи чисту лінію й акуратний силует. А кросівки з рельєфною підошвою додають образу об’єму і сучасного звучання. Це ідеальний варіант для тих, хто хоче виглядати стильно навіть у звичайному одязі. "Лук" легко адаптувати для повсякденного життя, важливо лише утриматися від надто яскравих кольорів.

Педан показав стильний образ (скріншот)

Як зібрати чоловічий гардероб - базовий чекліст

Як можна помітити, усі три образи максимально просто повторити, адже для них не потрібно шукати рідкісні аксесуари чи речі з надвисоким "цінником". Вам лише потрібні: