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Модифікували на війні в Україні: Білорусь отримала з РФ установки "Тор-М2" для захисту Мінська

Четвер 21 листопада 2024 16:42
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Модифікували на війні в Україні: Білорусь отримала з РФ установки "Тор-М2" для захисту Мінська Фото: Білорусь отримала з РФ установки "Тор-М2" для захисту Мінська (t.me/modmilby)
Автор: Наталія Кава

Білорусь отримала партію Зенітний ракетний комплекс "Тор-М2", які будуть захищати Мінськ. Вони були модифіковані російськими спеціалістами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міноборони Білорусі.

Як заявили у білоруському відомстві, отримані установки можуть одночасно вразити 16 цілей, що діють з будь-яких напрямків зі швидкістю до 730 м/с, на дальності до 12 км і висоті до 10 км і вдень, і вночі, в будь-яких погодних умовах.

Вони були доставлені до країни після того, як їх доопрацювали російські конструктори з урахуванням досвіду їх застосування у війні проти України. Установки будуть поставлені на захист Мінська.

"Надходження чергової партії зенітного ракетного комплексу є яскравим прикладом плідного військово-технічного співробітництва Республіки Білорусь і Російської Федерації в питаннях вдосконалення єдиної регіональної системи протиповітряної оборони", - заявили у міноборони країни.

Фото: Білорусь отримала з РФ установки "Тор-М2" для захисту Мінська (t.me/modmilby)

Ситуація у Білорусі

Раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко звинуватив Україну у порушенні повітряного простору Білорусі. Він заявив, що нібито українські дрони залетіли до Білорусі і їх знищила ППО.

Пізніше Лукашенко наказав відправити у прикордонні Гомельську та Мозирську області війська та техніку - РСЗВ "Полонез" та ракетні комплекси "Іскандер".

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