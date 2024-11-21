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Модифицировали на войны в Украине: Беларусь получила из РФ установки "Тор-М2" для защиты Минска

Четверг 21 ноября 2024 16:42
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Модифицировали на войны в Украине: Беларусь получила из РФ установки "Тор-М2" для защиты Минска Фото: Беларусь получила из РФ установки "Тор-М2" для защиты Минска (t.me/modmilby)
Автор: Наталья Кава

Беларусь получила партию Зенитный ракетный комплекс "Тор-М2", защищающий Минск. Они были модифицированы русскими специалистами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Минобороны Беларуси.

Как заявили в белорусском ведомстве, полученные установки могут одновременно поразить 16 целей, действующих с любых направлений со скоростью до 730 м/с, на дальности до 12 км и высоте до 10 км и днем, и ночью, в любых погодных условиях.

Они были доставлены в страну после того, как их доработали российские конструкторы с учетом опыта их применения в войне против Украины. Установки будут поставлены на защиту Минска.

"Поступление очередной партии зенитного ракетного комплекса является ярким примером плодотворного военно-технического сотрудничества Республики Беларусь и Российской Федерации в вопросах совершенствования единой региональной системы противовоздушной обороны", - заявили в минобороны страны.

Фото: Беларусь получила из РФ установки "Тор-М2" для защиты Минска (t.me/modmilby)

Ситуация в Беларуси

Ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Украину в нарушении воздушного пространства Беларуси. Он заявил, что якобы украинские дроны залетели в Беларусь и их уничтожило ПВО.

Позже Лукашенко приказал отправить в пограничные Гомельскую и Мозырскую области войска и технику – РСЗО "Полонез" и ракетные комплексы "Искандер".

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