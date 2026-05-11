Моди призвал индийцев не покупать золото и экономить топливо

06:21 11.05.2026 Пн
3 мин
Премьер считает, что опыт Covid-19 пригодится в навыках сбережения и удаленной работы
aimg Филипп Бойко
Моди призвал индийцев не покупать золото и экономить топливо Фото: премьер Индии Нарендра Моди (Getty Images)
Индия оказалась на пороге масштабного топливного кризиса из-за войны в Иране и блокировки Ормузского пролива. Премьер-министр страны Нарендра Моди призвал граждан максимально сократить использование бензина и дизеля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Bloomberg.

Глава правительства посоветовал избегать ненужных поездок, ведь каждая лишняя поездка на авто и общественном транспорте истощает бюджет.

"Пришло время использовать бензин, дизельное топливо и газ с большой осторожностью", - сказал Моди в воскресенье. Он добавил: "Мы должны приложить усилия, чтобы использовать только столько, сколько необходимо для экономии иностранной валюты и уменьшения негативных последствий военных кризисов".

Премьер считает, что опыт Covid-19 пригодится. Работа из дома снова становится приоритетом и такой режим позволит разгрузить дороги. Онлайн-встречи должны заменить личные командировки.

По данным Bloomberg, власти уже реализуют план действий для смягчения последствий кризиса. Бизнес страдает от дефицита газа, ведь счета за нефть становятся слишком большими. Федеральный кабинет министров уже одобрил программу финансовой помощи. На поддержку авиакомпаний и предприятий выделили 1,9 миллиарда долларов США. Деньги пойдут на гарантирование кредитов.

Не время для золота и развлечений

Ограничения касаются не только топлива. Моди обратился к индийцам с необычной просьбой, призвав не покупать золото без крайней необходимости. Валюта должна оставаться внутри государства.

Также премьер просит воздержаться от дорогих свадеб, а зарубежные отпуска лучше отложить. Вместо путешествий в Европу или Азию индийцам советуют выбирать внутренний туризм. Это поможет сохранить валютные резервы, которые сейчас под большим давлением.

Чем война в Иране угрожает экономике Индии

Индия - третий в мире импортер нефти и экономика страны чрезвычайно зависима от цен на энергоресурсы. Каждые 10% роста стоимости барреля нефти бьют по показателям. Это снижает темпы экономического роста на 15 базисных пунктов. Инфляция при этом возрастает на 30 базисных пунктов.

Что сейчас на нефтяном рынке

Из-за войны в Иране мировые запасы нефти стремительно сокращаются. По оценкам Morgan Stanley, мировые запасы нефти сократились примерно на 4,8 млн баррелей в день. Риск еще более резких скачков цен на нефть и дефицита становится все ближе.

А вот Катар возобновил экспорт СПГ через Ормузский пролив. Катарский танкер, предположительно, прошел северным маршрутом вдоль побережья Ирана, который был согласован Тегераном.

Также мы писали, что на днях Ирак объявил об открытии гигантского месторождения нефти, и это произошло как раз на фоне энергетического кризиса. Площадь месторождения на границе с ОАЭ составляет более 8700 квадратных километров.

