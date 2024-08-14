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Моді відвідає Польщу перед візитом до України: в ЗМІ дізнались дату

Фото: Нарендра Моді, прем'єр-міністр Індії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді планує відвідати Польщу та Україну в період з 21 по 23 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Economic Times.

Зазначається, що це буде перший візит прем'єр-міністра Індії до Польщі за останні 40 років. 

Як пише The Print, голова індійського уряду здійснить одноденний візит до Варшави 21 серпня. У Польщі він зустрінеться з лідером країни Анджеєм Дудою та польським колегою Дональдом Туском. 

Візит Моді до України 

Як писало Wionews, Моді відвідає Україну, ймовірно, в другій половині серпня. Тоді ж очікувалось, що візит відбудеться 23 числа

Ще на початку 2024-го президент Володимир Зеленський провів телефонні перемовини з Моді та запросив його відвідати Україну. Також варто додати, що це буде перший візит прем'єра від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації. 

На початку липня Моді відвідував Росію, де зустрівся з диктатором Володимиром Путіним. Зеленський, після ворожого обстрілу "Охматдиту", назвав приїзд прем'єра до країни-терориста "руйнівним ударом по мирних зусиллях". Після цього  Індія викликала посла України.

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