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Індія викликала посла України через критику Зеленського щодо візиту Моді до Москви

Вівторок 16 липня 2024 11:56
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Індія викликала посла України через критику Зеленського щодо візиту Моді до Москви Фото: Нарендра Моді, прем'єр-міністр Індії та Володимир Путін, диктатор (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Індія викликала українського посла, щоб обговорити нещодавню критику з боку президента Володимира Зеленського щодо зустрічі голови індійського уряду Нарендри Моді з диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Economic Times.

Міністерство закордонних справ (МЗС) Індії викликало посла ще вчора.

"Це чітко вказує на невдоволення Делі позицією України щодо коментарів Зеленського на адресу прем'єр-міністра", - пише видання.

Зокрема стало відомо й те, що Делі відклало засідання спільної з Україною робочої групи з питань культури на тлі інциденту.

Що передувало

Минулого тижня президент України розкритикував зустріч Моді з російським диктатором назвавши це "руйнівним ударом по мирних зусиллях".

"Сумно бачити, як лідер найбільшої у світі демократії обіймає найвідомішого у світі злочинця в Москві", - додав Зеленський.

Візит Моді до Росії

Прем'єр-міністр Індії перебував з візитом у Москві 9 липня. Як писало Reuters, голова уряду планував добиватись якнайшвидшого звільнення індійців з російської армії під час перемовин.Зокрема він зробив заяву щодо війни на території України.

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