Прем'єр Індії може приїхати в Україну: ЗМІ назвали ймовірну дату
Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді відвідає Україну в серпні. Очікується, що візит відбудеться в другій половині місяця.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wionews.
Очікується, що візит відбудеться на третьому тижні серпня, швидше за все, 23 серпня.
Це буде його перший візит до України з початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.
Нагадаємо, що на початку цього року президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Моді та запросив лідера Індії відвідати його країну.
Зауважимо також, що цього місяця Моді зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним. Це сталось саме того дня, коли російські військові обстріляли дитячу клініку "Охматдит" в Києві. Після цього Володимир Зеленський витупив з заявою, та назвав приїзд Моді до Росії "руйнівним ударом по мирних зусиллях".
У відповідь на дану заяву Індія викликала посла України.
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