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Зеленський переговорив з прем'єром Індії Моді, запросив його до України

Четвер 06 червня 2024 16:36
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Зеленський переговорив з прем'єром Індії Моді, запросив його до України Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Президент Володимир Зеленський провів телефонні перемовини з головою індійського уряду Нарендрою Моді. Запросив прем'єра до України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента.

"Провів телефонну розмову з премʼєр-міністром Індії Нарендрою Моді, щоб привітати його з перемогою на виборах. Побажав якнайшвидшого формування уряду та плідної роботи задля процвітання індійської нації", - написав президент.

За словами Зеленського, під час перемовин:

  • сторони обговорили підготовку до саміту миру. Президент розраховує на участь Індії на найвищому рівні;
  • Моді було запрошено відвідати Україну.

Позиція Індія щодо війни в Україні

Від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України Індія заявила про нібито нейтральну позицію щодо війни. Ба більше, Нью-Делі досі публічно не засудило країну-терориста.

Водночас у січні Reuters розповідало, що Індія все ж планує відмовитися від російської зброї і дистанціюватися від Москви. Водночас вона переймається через те, що це може підштовхнути Росію ближче до Китаю.

Також нещодавно голова Міністерства закордонних справ (МЗС) Дмитро Кулеба попередив Індію щодо "червоних ліній" у разі підтримки військової машини Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Індія Володимир Зеленський
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