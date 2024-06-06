Зеленський переговорив з прем'єром Індії Моді, запросив його до України
Президент Володимир Зеленський провів телефонні перемовини з головою індійського уряду Нарендрою Моді. Запросив прем'єра до України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента.
"Провів телефонну розмову з премʼєр-міністром Індії Нарендрою Моді, щоб привітати його з перемогою на виборах. Побажав якнайшвидшого формування уряду та плідної роботи задля процвітання індійської нації", - написав президент.
За словами Зеленського, під час перемовин:
- сторони обговорили підготовку до саміту миру. Президент розраховує на участь Індії на найвищому рівні;
- Моді було запрошено відвідати Україну.
Позиція Індія щодо війни в Україні
Від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України Індія заявила про нібито нейтральну позицію щодо війни. Ба більше, Нью-Делі досі публічно не засудило країну-терориста.
Водночас у січні Reuters розповідало, що Індія все ж планує відмовитися від російської зброї і дистанціюватися від Москви. Водночас вона переймається через те, що це може підштовхнути Росію ближче до Китаю.
Також нещодавно голова Міністерства закордонних справ (МЗС) Дмитро Кулеба попередив Індію щодо "червоних ліній" у разі підтримки військової машини Росії.
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