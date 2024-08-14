RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Моди посетит Польшу перед визитом в Украину: в СМИ узнали дату

Фото: Нарендра Моди, премьер-министр Индии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Премьер-министр Индии Нарендра Моди планирует посетить Польшу и Украину в период с 21 по 23 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Economic Times.

Отмечается, что это будет первый визит премьер-министра Индии в Польшу за последние 40 лет. 

Как пишет The Print, глава индийского правительства совершит однодневный визит в Варшаву 21 августа. В Польше он встретится с лидером страны Анджеем Дудой и польским коллегой Дональдом Туском. 

Визит Моди в Украину

Как писало Wionews, Моди посетит Украину, вероятно, во второй половине августа. Тогда же ожидалось, что визит состоится 23 числа

Еще в начале 2024-го президент Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с Моди и пригласил его посетить Украину. Также стоит добавить, что это будет первый визит премьера с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации. 

В начале июля Моди посещал Россию, где встретился с диктатором Владимиром Путиным. Зеленский, после вражеского обстрела "Охматдета", назвал приезд премьера в страну-террориста "разрушительным ударом по мирным усилиям". После этого Индия вызвала посла Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ИндияПольша