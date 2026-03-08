Моді під впливом Трампа? В Індії спалахнув скандал через "секрети" торгової угоди з США

Так, Рахул Ганді стверджує, що Нарендра Моді підписав кабальну угоду, яка ставить під удар енергетичну безпеку та суверенітет даних країни. Під час виступу в Кералі політик натякнув: індійський прем'єр перебуває під надто сильним впливом Білого дому.

На думку опозиціонера, ця угода несе наступні ризики:

Загроза аграрному сектору: Угода посилить конкуренцію з боку великих американських сільськогосподарських корпорацій, що негативно вплине на індійських фермерів.

Удар по бізнесу: Документ загрожує інтересам малого підприємництва в Індії.

Втрата суверенітету: Ганді зазначив, що домовленості ставлять під загрозу енергетичну безпеку країни та суверенітет даних.

Лідер Конгресу підкреслив, що угода сприймається як перемога президента США Дональда Трампа, а самого Нарендру Моді він зобразив як політика, що перебуває під впливом американського лідера. Також Ганді провів паралелі між діями центрального уряду та політичною ситуацією в Кералі, критикуючи стосунки прем'єр-міністра штату з Моді.