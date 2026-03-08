UA

Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Моді під впливом Трампа? В Індії спалахнув скандал через "секрети" торгової угоди з США

02:11 08.03.2026 Нд
2 хв
Нова торговельна угода зі США розколола Індію
aimg Оксана Гапончук
Фото: Президент США Дональд Трамп і прем'єр Індії Нарендра Моді (Getty Images)

Лідер індійської опозиції Рахул Ганді прямо звинуватив прем'єра Моді в "зраді Індії" через нову торговельну угоду з США, яка фактично відкриває двері американським агрогігантам.

Так, Рахул Ганді стверджує, що Нарендра Моді підписав кабальну угоду, яка ставить під удар енергетичну безпеку та суверенітет даних країни. Під час виступу в Кералі політик натякнув: індійський прем'єр перебуває під надто сильним впливом Білого дому.

На думку опозиціонера, ця угода несе наступні ризики:

  • Загроза аграрному сектору: Угода посилить конкуренцію з боку великих американських сільськогосподарських корпорацій, що негативно вплине на індійських фермерів.

  • Удар по бізнесу: Документ загрожує інтересам малого підприємництва в Індії.

  • Втрата суверенітету: Ганді зазначив, що домовленості ставлять під загрозу енергетичну безпеку країни та суверенітет даних.

Лідер Конгресу підкреслив, що угода сприймається як перемога президента США Дональда Трампа, а самого Нарендру Моді він зобразив як політика, що перебуває під впливом американського лідера. Також Ганді провів паралелі між діями центрального уряду та політичною ситуацією в Кералі, критикуючи стосунки прем'єр-міністра штату з Моді.

Нагадаємо, Міністерство фінансів США видало Індії тимчасове звільнення на 30 днів, яке дозволяє купувати російську нафту, що наразі стоїть у порту чи в морі.

Як відомо, раніше США наполягали на тому, щоб Нью-Делі відмовилась від закупівель російської нафти.

В Нью-Делі з часом знайшли альтернативні Росії ринки для закупівель нафти - окрім Штатів, це були країни Близького Сходу, теперішні поставки з яких стали неможливими через конфлікт в Ірані.

Більш детально про торгівельну угоду між Індією та США читайте у матеріалі РБК-Україна.

