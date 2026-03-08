RU

Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Моди под влиянием Трампа? В Индии вспыхнул скандал из-за "секретов" торговой сделки с США

02:11 08.03.2026 Вс
2 мин
Новое торговое соглашение с США раскололо Индию
aimg Оксана Гапончук
Фото: Президент США Дональд Трамп и премьер Индии Нарендра Моди (Getty Images)

Лидер индийской оппозиции Рахул Ганди прямо обвинил премьера Моди в "предательстве Индии" из-за нового торгового соглашения с США, которое фактически открывает двери американским агрогигантам.

Так, Рахул Ганди утверждает, что Нарендра Моди подписал кабальную сделку, которая ставит под удар энергетическую безопасность и суверенитет данных страны. Во время выступления в Керале политик намекнул: индийский премьер находится под слишком сильным влиянием Белого дома.

По мнению оппозиционера, это соглашение несет следующие риски:

  • Угроза аграрному сектору: Соглашение усилит конкуренцию со стороны крупных американских сельскохозяйственных корпораций, что негативно повлияет на индийских фермеров.

  • Удар по бизнесу: Документ угрожает интересам малого предпринимательства в Индии.

  • Потеря суверенитета: Ганди отметил, что договоренности ставят под угрозу энергетическую безопасность страны и суверенитет данных.

Лидер Конгресса подчеркнул, что соглашение воспринимается как победа президента США Дональда Трампа, а самого Нарендру Моди он изобразил как политика, находящегося под влиянием американского лидера. Также Ганди провел параллели между действиями центрального правительства и политической ситуацией в Керале, критикуя отношения премьер-министра штата с Моди.

Напомним, Министерство финансов США выдало Индии временное освобождение на 30 дней, которое позволяет покупать российскую нефть, которая сейчас стоит в порту или в море.

Как известно, ранее США настаивали на том, чтобы Нью-Дели отказалась от закупок российской нефти.

В Нью-Дели со временем нашли альтернативные России рынки для закупок нефти - кроме Штатов, это были страны Ближнего Востока, нынешние поставки из которых стали невозможными из-за конфликта в Иране.

Более подробно о торговом соглашении между Индией и США читайте в материале РБК-Украина.

