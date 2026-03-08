ua en ru
Головна » Новини » У світі

Моді під впливом Трампа? В Індії спалахнув скандал через "секрети" торгової угоди з США

02:11 08.03.2026 Нд
2 хв
Нова торговельна угода зі США розколола Індію
aimg Оксана Гапончук
Моді під впливом Трампа? В Індії спалахнув скандал через "секрети" торгової угоди з США Фото: Президент США Дональд Трамп і прем'єр Індії Нарендра Моді (Getty Images)

Лідер індійської опозиції Рахул Ганді прямо звинуватив прем'єра Моді в "зраді Індії" через нову торговельну угоду з США, яка фактично відкриває двері американським агрогігантам.

Про це повідомляє РБК-Україна

Читайте також: Зжалилися над Іраном? Індія "сховала" від США корабель Тегерану

Так, Рахул Ганді стверджує, що Нарендра Моді підписав кабальну угоду, яка ставить під удар енергетичну безпеку та суверенітет даних країни. Під час виступу в Кералі політик натякнув: індійський прем'єр перебуває під надто сильним впливом Білого дому.

На думку опозиціонера, ця угода несе наступні ризики:

  • Загроза аграрному сектору: Угода посилить конкуренцію з боку великих американських сільськогосподарських корпорацій, що негативно вплине на індійських фермерів.

  • Удар по бізнесу: Документ загрожує інтересам малого підприємництва в Індії.

  • Втрата суверенітету: Ганді зазначив, що домовленості ставлять під загрозу енергетичну безпеку країни та суверенітет даних.

Лідер Конгресу підкреслив, що угода сприймається як перемога президента США Дональда Трампа, а самого Нарендру Моді він зобразив як політика, що перебуває під впливом американського лідера. Також Ганді провів паралелі між діями центрального уряду та політичною ситуацією в Кералі, критикуючи стосунки прем'єр-міністра штату з Моді.

Нагадаємо, Міністерство фінансів США видало Індії тимчасове звільнення на 30 днів, яке дозволяє купувати російську нафту, що наразі стоїть у порту чи в морі.

Як відомо, раніше США наполягали на тому, щоб Нью-Делі відмовилась від закупівель російської нафти.

В Нью-Делі з часом знайшли альтернативні Росії ринки для закупівель нафти - окрім Штатів, це були країни Близького Сходу, теперішні поставки з яких стали неможливими через конфлікт в Ірані.

Більш детально про торгівельну угоду між Індією та США читайте у матеріалі РБК-Україна.

