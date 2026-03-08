Моди под влиянием Трампа? В Индии вспыхнул скандал из-за "секретов" торговой сделки с США
Лидер индийской оппозиции Рахул Ганди прямо обвинил премьера Моди в "предательстве Индии" из-за нового торгового соглашения с США, которое фактически открывает двери американским агрогигантам.
Об этом сообщает РБК-Украина
Так, Рахул Ганди утверждает, что Нарендра Моди подписал кабальную сделку, которая ставит под удар энергетическую безопасность и суверенитет данных страны. Во время выступления в Керале политик намекнул: индийский премьер находится под слишком сильным влиянием Белого дома.
По мнению оппозиционера, это соглашение несет следующие риски:
-
Угроза аграрному сектору: Соглашение усилит конкуренцию со стороны крупных американских сельскохозяйственных корпораций, что негативно повлияет на индийских фермеров.
-
Удар по бизнесу: Документ угрожает интересам малого предпринимательства в Индии.
-
Потеря суверенитета: Ганди отметил, что договоренности ставят под угрозу энергетическую безопасность страны и суверенитет данных.
Лидер Конгресса подчеркнул, что соглашение воспринимается как победа президента США Дональда Трампа, а самого Нарендру Моди он изобразил как политика, находящегося под влиянием американского лидера. Также Ганди провел параллели между действиями центрального правительства и политической ситуацией в Керале, критикуя отношения премьер-министра штата с Моди.
Напомним, Министерство финансов США выдало Индии временное освобождение на 30 дней, которое позволяет покупать российскую нефть, которая сейчас стоит в порту или в море.
Как известно, ранее США настаивали на том, чтобы Нью-Дели отказалась от закупок российской нефти.
В Нью-Дели со временем нашли альтернативные России рынки для закупок нефти - кроме Штатов, это были страны Ближнего Востока, нынешние поставки из которых стали невозможными из-за конфликта в Иране.
