ua en ru
Вс, 08 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Моди под влиянием Трампа? В Индии вспыхнул скандал из-за "секретов" торговой сделки с США

02:11 08.03.2026 Вс
2 мин
Новое торговое соглашение с США раскололо Индию
aimg Оксана Гапончук
Моди под влиянием Трампа? В Индии вспыхнул скандал из-за "секретов" торговой сделки с США Фото: Президент США Дональд Трамп и премьер Индии Нарендра Моди (Getty Images)

Лидер индийской оппозиции Рахул Ганди прямо обвинил премьера Моди в "предательстве Индии" из-за нового торгового соглашения с США, которое фактически открывает двери американским агрогигантам.

Об этом сообщает РБК-Украина

Читайте также: Сжалились над Ираном? Индия "спрятала" от США корабль Тегерана

Так, Рахул Ганди утверждает, что Нарендра Моди подписал кабальную сделку, которая ставит под удар энергетическую безопасность и суверенитет данных страны. Во время выступления в Керале политик намекнул: индийский премьер находится под слишком сильным влиянием Белого дома.

По мнению оппозиционера, это соглашение несет следующие риски:

  • Угроза аграрному сектору: Соглашение усилит конкуренцию со стороны крупных американских сельскохозяйственных корпораций, что негативно повлияет на индийских фермеров.

  • Удар по бизнесу: Документ угрожает интересам малого предпринимательства в Индии.

  • Потеря суверенитета: Ганди отметил, что договоренности ставят под угрозу энергетическую безопасность страны и суверенитет данных.

Лидер Конгресса подчеркнул, что соглашение воспринимается как победа президента США Дональда Трампа, а самого Нарендру Моди он изобразил как политика, находящегося под влиянием американского лидера. Также Ганди провел параллели между действиями центрального правительства и политической ситуацией в Керале, критикуя отношения премьер-министра штата с Моди.

Напомним, Министерство финансов США выдало Индии временное освобождение на 30 дней, которое позволяет покупать российскую нефть, которая сейчас стоит в порту или в море.

Как известно, ранее США настаивали на том, чтобы Нью-Дели отказалась от закупок российской нефти.

В Нью-Дели со временем нашли альтернативные России рынки для закупок нефти - кроме Штатов, это были страны Ближнего Востока, нынешние поставки из которых стали невозможными из-за конфликта в Иране.

Более подробно о торговом соглашении между Индией и США читайте в материале РБК-Украина.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Индия Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп
Новости
Цена войны: что произошло на Ближнем Востоке за неделю и как это влияет на Украину
Цена войны: что произошло на Ближнем Востоке за неделю и как это влияет на Украину
Аналитика
Нефть в обмен на кредит: как Орбан шантажирует Украину и давит на ЕС
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Нефть в обмен на кредит: как Орбан шантажирует Украину и давит на ЕС