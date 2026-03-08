Моди под влиянием Трампа? В Индии вспыхнул скандал из-за "секретов" торговой сделки с США

Так, Рахул Ганди утверждает, что Нарендра Моди подписал кабальную сделку, которая ставит под удар энергетическую безопасность и суверенитет данных страны. Во время выступления в Керале политик намекнул: индийский премьер находится под слишком сильным влиянием Белого дома.

По мнению оппозиционера, это соглашение несет следующие риски:

Угроза аграрному сектору: Соглашение усилит конкуренцию со стороны крупных американских сельскохозяйственных корпораций, что негативно повлияет на индийских фермеров.

Удар по бизнесу: Документ угрожает интересам малого предпринимательства в Индии.

Потеря суверенитета: Ганди отметил, что договоренности ставят под угрозу энергетическую безопасность страны и суверенитет данных.

Лидер Конгресса подчеркнул, что соглашение воспринимается как победа президента США Дональда Трампа, а самого Нарендру Моди он изобразил как политика, находящегося под влиянием американского лидера. Также Ганди провел параллели между действиями центрального правительства и политической ситуацией в Керале, критикуя отношения премьер-министра штата с Моди.