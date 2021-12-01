Moderna рассказала, когда выпустит вакцину против штамма "Омикрон"

Компания Moderna начала разработку вакцины против нового штамма "Омикрон". Планирует подать заявку на разрешение в США уже в марте текущего года.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Moderna.
По словам президента Moderna Стивена Хоге, бустеры, которые будут содержать в себе гены, что нацелены против мутации, должны будут преодолеть ожидаемое снижение эффективности препарата.
В то же время компания уже начала разработку поливалентной вакцины, которая будет эффективной сразу против четырех различных вариантов коронавируса.
Как отметил Хоге, разработка препарата против "Омикрона" продлится в течение нескольких месяцев.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в США обнаружили первый случай заражения "Омикроном". Больной был полностью вакцинирован.
Также в США могут пересмотреть понятие "полная вакцинация", поскольку введение третьей дозы становится все более необходимым.
В то же время в ВОЗ объяснили почему в мире образуются новые штаммы коронавируса.