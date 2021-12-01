В США подтвердили первый случай "Омикрона". Больной полностью привит

Фото: в США подтвердили первый случай "Омикрон"-штамма (Getty Images)

Первый случай заражения "Омикрон"-штаммом коронавируса подтвердили в США. Заболевший вернулся в страну из Южной Африки и прошел полный курс вакцинации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.