Будет нужна третья доза: в США не исключают обновление понятия полной вакцинации

Главный инфекционист США Энтони Фаучи не исключает, что понятие полной вакцинации от коронавируса может измениться. Сейчас вакцинация считается полной после того, как человек получил две дозы вакцины от COVID.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг .

Журналисты спросили инфекциониста, может ли бустерная прививка стать обязательной для полной вакцинации от коронавируса.

"Я не могу ответить на этот вопрос прямо сейчас. На данный момент определение полностью вакцинированного человека - это две прививки", - заявил Фаучи, отвечая на вопрос.

При этом он добавил, что понятие полной вакцинации может в будущем измениться.