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Moderna розповіла, коли випустить вакцину від штаму "Омікрон"

Автор: Сергій Пишкін

Компанія Moderna розпочала розробку вакцини проти нового штаму "Омікрон". Планує подати заявку на дозвіл у США вже у березні поточного року.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Moderna.

За словами президента Moderna Стівена Хоге, бустери, які міститимуть в собі гени, що націлені проти мутації, повинні будуть подолати очікуване зниження ефективності препарату.

Водночас компанія вже почала розробку полівалентної вакцини, яка буде ефективною одразу проти чотирьох різних варіантів коронавірусу.

Як відзначив Хоге, розробка препарату проти "Омікрону" триватиме протягом декількох місяців.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в США виявили перший випадок зараження "Омікроном". Хворий був повністю вакцинованим.

Також в США можуть переглянути поняття "повна вакцинація", оскільки введення третьої дози стає все необхіднішим.

Водночас у ВООЗ пояснили чому у світі утворюються нові штами коронавірусу.

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