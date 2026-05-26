Мобільний зв’язок "вимикатимуть" під час тривог? У ЦПД пояснили, що відбувається

В Україні спростували інформацію про нібито ухвалення закону, який передбачає відключення мобільного зв’язку під час повітряних тривог.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації в Telegram.
Як зазначається, в українському інфопросторі поширюється фейк про нібито "закон №395/2026", який передбачає відключення мобільного зв’язку під час повітряних тривог.
Проте, як наголосили ЦПД, "ця інформація не відповідає дійсності".
"Жодних законів чи постанов щодо обмеження мобільного звʼязку під час повітряних тривог не ухвалювалося", - йдеться у заяві.
Також вказується, що постанова уряду та указ із номером "395/2026" стосуються інших питань і не мають жодного відношення до регулювання телекомунікаційної сфери.
У ЦПД закликали користуватися лише перевіреними джерелами інформації та не поширювати непідтверджені повідомлення.
Нагадаємо, раніше російська пропаганда активізувала нову хвилю дезінформації про нібито "примусову мобілізацію жінок" в Україні.
Також російські та проросійські медіа поширювали фейки про нібито "розслідування" щодо дружини президента України Олени Зеленської.
За даними української розвідки, РФ готує масштабну дезінформаційну кампанію для дестабілізації в України та зриву її підтримки на Заході.
Причиною таких дій Кремля є провал весняного наступу загарбників та критична ситуація в російській економіці.