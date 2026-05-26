Мобильную связь будут "выключать" во время тревог? В ЦПД объяснили, что происходит

Как отмечается, в украинском инфопространстве распространяется фейк о якобы "законе №395/2026", который предусматривает отключение мобильной связи во время воздушных тревог.

Однако, как отметили ЦПД,"эта информация не соответствует действительности".

"Никаких законов или постановлений об ограничении мобильной связи во время воздушных тревог не принималось", - говорится в заявлении.

Также указывается, что постановление правительства и указ с номером "395/2026" касаются других вопросов и не имеют никакого отношения к регулированию телекоммуникационной сферы.

В ЦПД призвали пользоваться только проверенными источниками информации и не распространять неподтвержденные сообщения.

