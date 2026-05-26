Мобильную связь будут "выключать" во время тревог? В ЦПД объяснили, что происходит

В Украине опровергли информацию о якобы принятии закона, который предусматривает отключение мобильной связи во время воздушных тревог.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации в Telegram.
Как отмечается, в украинском инфопространстве распространяется фейк о якобы "законе №395/2026", который предусматривает отключение мобильной связи во время воздушных тревог.
Однако, как отметили ЦПД,"эта информация не соответствует действительности".
"Никаких законов или постановлений об ограничении мобильной связи во время воздушных тревог не принималось", - говорится в заявлении.
Также указывается, что постановление правительства и указ с номером "395/2026" касаются других вопросов и не имеют никакого отношения к регулированию телекоммуникационной сферы.
В ЦПД призвали пользоваться только проверенными источниками информации и не распространять неподтвержденные сообщения.
Напомним, ранее российская пропаганда активизировала новую волну дезинформации о якобы "принудительной мобилизации женщин" в Украине.
Также российские и пророссийские медиа распространяли фейки о якобы "расследовании" в отношении жены президента Украины Елены Зеленской.
По данным украинской разведки, РФ готовит масштабную дезинформационную кампанию для дестабилизации в Украине и срыва ее поддержки на Западе.
Причиной таких действий Кремля является провал весеннего наступления захватчиков и критическая ситуация в российской экономике.