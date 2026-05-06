Мобільний зв'язок по-новому: де в Україні 4G замінить 3G і коли все запрацює
Достатньо скоро дехто з українців отримає вищу швидкість та якість мобільного інтернету. "Київстар" переведе частину абонентів на більш сучасний 4G-зв'язок.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу провідного українського оператора телекомунікацій.
Коли 4G замінить у деяких населених пунктах 3G
У компанії розповіли, що модернізують мережу для того, аби:
- покращити швидкість та якість мобільного інтернету 4G;
- підготувати інфраструктуру до запровадження 5G.
"26 травня 2026 року ми продовжимо черговий етап модернізації мережі", - наголошується у повідомленні "Київстар".
Саме тоді планується:
- відключення технології 3G у низці населених пунктів деяких областей;
- перерозподіл частоти її діапазону на користь 4G.
Уточнюється, що ці зміни - частина довгострокової стратегії розвитку телеком-інфраструктури.
"Ми виводимо з експлуатації застарілі технології, зокрема 3G, що відповідає міжнародній практиці, яку реалізують провідні оператори зв'язку", - пояснили у компанії.
Де саме в Україні замість 3G працюватиме 4G
Згідно з інформацією від "Київстар", в цілому зміни торкнуться чотирьох областей України.
Зв'язок 4G замість 3G планують запровадити:
- у Рівненській області - Вараш, Володимирець, Вараський район, Сарненський район;
- в Івано-Франківській області - Дубовиця;
- у Миколаївській області - Вознесенський район, Первомайський район, Миколаїв, Очаків, Коблеве, Миколаївський район;
- у Харківській області - Харків, Люботин, Дергачі, Мерефа, Високий, Пісочин, Харківський район.
Як активувати технологію 4G на телефоні
"Якщо ви ще перейшли на технологію 4G - скористайтеся простою інструкцією, аби активувати її на телефоні", - порадили абонентам "Київстар".
Якщо ж SIM-карта не підтримує 4G, її можна безкоштовно замінити на USIM - у найближчому магазині компанії.
"При цьому ваш номер не зміниться", - пояснили українцям.
Насамкінець абонентам нагадали, що для тля того, аби користуватися голосовими дзвінками зі стабільною якістю, необхідно:
- перевірити налаштування смартфона;
- увімкнути автоматичний вибір мережі (2G/3G/4G або 5G);
- увімкнути послугу VoLTE.
"За потреби скористайтеся інструкцією, аби перевірити та оновити налаштування мережі, а також інструкцією з налаштувань VoLTE", - підсумували у компанії.
