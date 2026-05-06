Головна » Життя » Зміни

Мобільний зв'язок по-новому: де в Україні 4G замінить 3G і коли все запрацює

10:36 06.05.2026 Ср
3 хв
Застарілу технологію 3G відключать у низці населених пунктів деяких областей
aimg Ірина Костенко
Незабаром технологія 3G місцями більше не працюватиме (фото ілюстративне: Getty Images)
Достатньо скоро дехто з українців отримає вищу швидкість та якість мобільного інтернету. "Київстар" переведе частину абонентів на більш сучасний 4G-зв'язок.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу провідного українського оператора телекомунікацій.

Коли 4G замінить у деяких населених пунктах 3G

У компанії розповіли, що модернізують мережу для того, аби:

  • покращити швидкість та якість мобільного інтернету 4G;
  • підготувати інфраструктуру до запровадження 5G.

"26 травня 2026 року ми продовжимо черговий етап модернізації мережі", - наголошується у повідомленні "Київстар".

Саме тоді планується:

  • відключення технології 3G у низці населених пунктів деяких областей;
  • перерозподіл частоти її діапазону на користь 4G.

Уточнюється, що ці зміни - частина довгострокової стратегії розвитку телеком-інфраструктури.

"Ми виводимо з експлуатації застарілі технології, зокрема 3G, що відповідає міжнародній практиці, яку реалізують провідні оператори зв'язку", - пояснили у компанії.

Де саме в Україні замість 3G працюватиме 4G

Згідно з інформацією від "Київстар", в цілому зміни торкнуться чотирьох областей України.

Зв'язок 4G замість 3G планують запровадити:

  • у Рівненській області - Вараш, Володимирець, Вараський район, Сарненський район;
  • в Івано-Франківській області - Дубовиця;
  • у Миколаївській області - Вознесенський район, Первомайський район, Миколаїв, Очаків, Коблеве, Миколаївський район;
  • у Харківській області - Харків, Люботин, Дергачі, Мерефа, Високий, Пісочин, Харківський район.

Як активувати технологію 4G на телефоні

"Якщо ви ще перейшли на технологію 4G - скористайтеся простою інструкцією, аби активувати її на телефоні", - порадили абонентам "Київстар".

Якщо ж SIM-карта не підтримує 4G, її можна безкоштовно замінити на USIM - у найближчому магазині компанії.

"При цьому ваш номер не зміниться", - пояснили українцям.

Насамкінець абонентам нагадали, що для тля того, аби користуватися голосовими дзвінками зі стабільною якістю, необхідно:

  • перевірити налаштування смартфона;
  • увімкнути автоматичний вибір мережі (2G/3G/4G або 5G);
  • увімкнути послугу VoLTE.

"За потреби скористайтеся інструкцією, аби перевірити та оновити налаштування мережі, а також інструкцією з налаштувань VoLTE", - підсумували у компанії.

Нагадаємо, раніше заступник міністра цифрової трансформації з розвитку цифрової інфраструктури Станіслав Прибитько розповів, завдяки чому смартфони українців не перетворювались на "цеглини" навіть під час тривалих блекаутів і як, попри щоденні обстріли, впроваджуються технологічні інновації.

Тим часом президент "Київстар" повідомив про нові сервіси компанії, інвестиції та претензії конкурентів.

Читайте також, скільки годин реально працює зв'язок без світла в Україні.

Росія порушила режим "тиші": що відомо про атаку на Харків, Запоріжжя і не тільки
15 років за "потрібну адресу". Репортаж із колонії, де сидять коригувальниці російських ракет
Юлія Акимова, керівниця рубрики Надзвичайні події