Мобільний зв'язок по-новому: де в Україні 4G замінить 3G і коли все запрацює

Достатньо скоро дехто з українців отримає вищу швидкість та якість мобільного інтернету. "Київстар" переведе частину абонентів на більш сучасний 4G-зв'язок.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу провідного українського оператора телекомунікацій.

Коли 4G замінить у деяких населених пунктах 3G

У компанії розповіли, що модернізують мережу для того, аби:

покращити швидкість та якість мобільного інтернету 4G;

підготувати інфраструктуру до запровадження 5G.

"26 травня 2026 року ми продовжимо черговий етап модернізації мережі", - наголошується у повідомленні "Київстар".

Саме тоді планується:

відключення технології 3G у низці населених пунктів деяких областей;

перерозподіл частоти її діапазону на користь 4G.

Уточнюється, що ці зміни - частина довгострокової стратегії розвитку телеком-інфраструктури.

"Ми виводимо з експлуатації застарілі технології, зокрема 3G, що відповідає міжнародній практиці, яку реалізують провідні оператори зв'язку", - пояснили у компанії.

Де саме в Україні замість 3G працюватиме 4G

Згідно з інформацією від "Київстар", в цілому зміни торкнуться чотирьох областей України.

Зв'язок 4G замість 3G планують запровадити:

у Рівненській області - Вараш, Володимирець, Вараський район, Сарненський район;

- Дубовиця; у Миколаївській області - Вознесенський район, Первомайський район, Миколаїв, Очаків, Коблеве, Миколаївський район;

Як активувати технологію 4G на телефоні

"Якщо ви ще перейшли на технологію 4G - скористайтеся простою інструкцією, аби активувати її на телефоні", - порадили абонентам "Київстар".

Якщо ж SIM-карта не підтримує 4G, її можна безкоштовно замінити на USIM - у найближчому магазині компанії.

"При цьому ваш номер не зміниться", - пояснили українцям.

Насамкінець абонентам нагадали, що для тля того, аби користуватися голосовими дзвінками зі стабільною якістю, необхідно:

перевірити налаштування смартфона;

увімкнути автоматичний вибір мережі (2G/3G/4G або 5G);

увімкнути послугу VoLTE.

"За потреби скористайтеся інструкцією, аби перевірити та оновити налаштування мережі, а також інструкцією з налаштувань VoLTE", - підсумували у компанії.