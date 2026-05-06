Мобильная связь по-новому: где в Украине 4G заменит 3G и когда все заработает
Достаточно скоро некоторые из украинцев получат лучшую скорость и качество мобильного интернета. "Киевстар" переведет часть абонентов на более современную 4G-связь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведущего украинского оператора телекоммуникаций.
Когда 4G заменит в некоторых населенных пунктах 3G
В компании рассказали, что модернизируют сеть для того, чтобы:
- улучшить скорость и качество мобильного интернета 4G;
- подготовить инфраструктуру к внедрению 5G.
"26 мая 2026 года мы продолжим очередной этап модернизации сети", - подчеркивается в сообщении "Киевстар".
Именно тогда планируется:
- отключение технологии 3G в ряде населенных пунктов некоторых областей;
- перераспределение частоты ее диапазона в пользу 4G.
Уточняется, что эти изменения - часть долгосрочной стратегии развития телеком-инфраструктуры.
"Мы выводим из эксплуатации устаревшие технологии, в частности 3G, что соответствует международной практике, которую реализуют ведущие операторы связи", - объяснили в компании.
Где именно в Украине вместо 3G будет работать 4G
Согласно информации от "Киевстар", в целом изменения коснутся четырех областей Украины.
Связь 4G вместо 3G планируют ввести:
- в Ровенской области - Вараш, Владимирец, Варашский район, Сарненский район;
- в Ивано-Франковской области - Дубовица;
- в Николаевской области - Вознесенский район, Первомайский район, Николаев, Очаков, Коблево, Николаевский район;
- в Харьковской области - Харьков, Люботин, Дергачи, Мерефа, Высокий, Песочин, Харьковский район.
Как активировать технологию 4G на телефоне
"Если вы еще перешли на технологию 4G - воспользуйтесь простой инструкцией, чтобы активировать ее на телефоне", - посоветовали абонентам "Киевстар".
Если же SIM-карта не поддерживает 4G, ее можно бесплатно заменить на USIM - в ближайшем магазине компании.
"При этом ваш номер не изменится", - объяснили украинцам.
В завершение абонентам напомнили, что для того, чтобы пользоваться голосовыми звонками со стабильным качеством, необходимо:
- проверить настройки смартфона;
- включить автоматический выбор сети (2G/3G/4G или 5G);
- включить услугу VoLTE.
"При необходимости воспользуйтесь инструкцией, чтобы проверить и обновить настройки сети, а также инструкцией по настройкам VoLTE", - подытожили в компании.
Напомним, ранее заместитель министра цифровой трансформации по развитию цифровой инфраструктуры Станислав Прибытько рассказал, благодаря чему смартфоны украинцев не превращались в "кирпичи" даже во время длительных блэкаутов и как, несмотря на ежедневные обстрелы, внедряются технологические инновации.
Тем временем президент "Киевстар" сообщил о новых сервисах компании, инвестициях и претензиях конкурентов.
Читайте также, сколько часов реально работает связь без света в Украине.