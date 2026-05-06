ua en ru
Ср, 06 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Изменения

Мобильная связь по-новому: где в Украине 4G заменит 3G и когда все заработает

10:36 06.05.2026 Ср
3 мин
Устаревшую технологию 3G отключат в ряде населенных пунктов некоторых областей
aimg Ирина Костенко
Мобильная связь по-новому: где в Украине 4G заменит 3G и когда все заработает Вскоре технология 3G местами работать больше не будет (фото иллюстративное: Getty Images)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Достаточно скоро некоторые из украинцев получат лучшую скорость и качество мобильного интернета. "Киевстар" переведет часть абонентов на более современную 4G-связь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведущего украинского оператора телекоммуникаций.

Читайте также: Появится ли в Украине государственный мобильный оператор: четкий ответ Минцифры

Когда 4G заменит в некоторых населенных пунктах 3G

В компании рассказали, что модернизируют сеть для того, чтобы:

  • улучшить скорость и качество мобильного интернета 4G;
  • подготовить инфраструктуру к внедрению 5G.

"26 мая 2026 года мы продолжим очередной этап модернизации сети", - подчеркивается в сообщении "Киевстар".

Именно тогда планируется:

  • отключение технологии 3G в ряде населенных пунктов некоторых областей;
  • перераспределение частоты ее диапазона в пользу 4G.

Уточняется, что эти изменения - часть долгосрочной стратегии развития телеком-инфраструктуры.

"Мы выводим из эксплуатации устаревшие технологии, в частности 3G, что соответствует международной практике, которую реализуют ведущие операторы связи", - объяснили в компании.

Где именно в Украине вместо 3G будет работать 4G

Согласно информации от "Киевстар", в целом изменения коснутся четырех областей Украины.

Связь 4G вместо 3G планируют ввести:

  • в Ровенской области - Вараш, Владимирец, Варашский район, Сарненский район;
  • в Ивано-Франковской области - Дубовица;
  • в Николаевской области - Вознесенский район, Первомайский район, Николаев, Очаков, Коблево, Николаевский район;
  • в Харьковской области - Харьков, Люботин, Дергачи, Мерефа, Высокий, Песочин, Харьковский район.

Как активировать технологию 4G на телефоне

"Если вы еще перешли на технологию 4G - воспользуйтесь простой инструкцией, чтобы активировать ее на телефоне", - посоветовали абонентам "Киевстар".

Если же SIM-карта не поддерживает 4G, ее можно бесплатно заменить на USIM - в ближайшем магазине компании.

"При этом ваш номер не изменится", - объяснили украинцам.

В завершение абонентам напомнили, что для того, чтобы пользоваться голосовыми звонками со стабильным качеством, необходимо:

  • проверить настройки смартфона;
  • включить автоматический выбор сети (2G/3G/4G или 5G);
  • включить услугу VoLTE.

"При необходимости воспользуйтесь инструкцией, чтобы проверить и обновить настройки сети, а также инструкцией по настройкам VoLTE", - подытожили в компании.

Напомним, ранее заместитель министра цифровой трансформации по развитию цифровой инфраструктуры Станислав Прибытько рассказал, благодаря чему смартфоны украинцев не превращались в "кирпичи" даже во время длительных блэкаутов и как, несмотря на ежедневные обстрелы, внедряются технологические инновации.

Тем временем президент "Киевстар" сообщил о новых сервисах компании, инвестициях и претензиях конкурентов.

Читайте также, сколько часов реально работает связь без света в Украине.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Киевстар Интернет зв'язок послуги Сеть 3G Сеть 4G 5G (связь пятого поколения) Мобильный трафик Смартфоны
Новости
Россия нарушила режим "тишины": что известно об атаке на Харьков, Запорожье и не только
Россия нарушила режим "тишины": что известно об атаке на Харьков, Запорожье и не только
Аналитика
15 лет за "нужный адрес". Репортаж из колонии, где сидят корректировщицы российских ракет
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия 15 лет за "нужный адрес". Репортаж из колонии, где сидят корректировщицы российских ракет