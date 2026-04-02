Чи з'явиться в Україні державний мобільний оператор: чітка відповідь Мінцифри

11:52 02.04.2026 Чт
У держави є головне завдання щодо мобільного зв'язку - яке воно?
Чи з'явиться в Україні державний мобільний оператор: чітка відповідь Мінцифри Фото: у Мінцифри розповіли, чи готується запуск державного мобільного оператора (Getty Images)

Україна не розглядає ідею запровадження державного мобільного оператора, який би покривав базові потреби українців у зв'язку.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів заступник міністра цифрової трансформації з розвитку цифрової інфраструктури Станіслав Прибитько.

За його словами, ідея запуску державного мобільного оператора не розглядається через "абсолютно прагматичну причину".

"Наше завдання як держави - не будувати власні вишки за гроші платників податків, а встановлювати стимулюючі умови розвитку галузі, за якими приватні компанії змагатимуться за кожного українця як за клієнта, покращуючи якість зв'язку", - пояснив Прибитько.

Він наголосив, що саме конкуренція між трьома операторами змушує їх швидше впроваджувати 5G, інвестувати мільйони доларів у генератори під час блекаутів та покращувати якість зв'язку, щоб абоненти не перейшли до конкурента.

Чи з'явиться в Україні державний мобільний оператор: чітка відповідь МінцифриФото: Україна не розглядає ідею запуску державного мобільного оператора (інфографіка РБК-Україна)

"Роль Мінцифри та НКЕК в цьому процесі - створити умови, щоб українці залишалися на зв’язку за найскладніших обставин", - сказав заступник міністра.

Прибитько зазначив, що держава стимулює компанії тримати зв'язок без світла, національний роумінг для екстрених ситуацій та законодавчо фіксуємо мінімальну швидкість інтернету.

"Тобто ми гарантуємо, що ваші базові потреби у зв’язку будуть закриті, не витрачаючи при цьому державний бюджет на створення ще однієї державної компанії", - підкреслив він.

Нагадаємо, мобільний зв’язок в Україні під час блекауту може працювати від кількох годин до кількох діб залежно від тривалості відключення електроенергії. Перші години українців можуть навіть не помітити перебоїв, оскільки 100% базових станцій обладнані акумуляторами.

Крім того, вже найближчим часом в Україні з'явиться новий стандарт швидкості інтернету, який враховуватиме реалії бойових дій. Наразі застарілі норми для мобільного інтернету встановлюють лише 2 Мбіт/с.

