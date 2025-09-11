ua en ru
Мобільні платежі у 2025 році стали стандартом, бізнес переходить до моделі "one click", – експерт

Четвер 11 вересня 2025 14:01
Мобільні платежі у 2025 році стали стандартом, бізнес переходить до моделі "one click", – експерт Фото: бизнес переходит к модели платежей "one click" (прессслужба)
Автор: Олександр Мороз

Мобільні платежі у 2025 році фактично стали ринковим стандартом, витіснивши традиційні методи оплати.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на експерта ринку.

За даними міжнародних досліджень, 73% користувачів вважають, що процес онлайн-оплати має бути максимально простим, інакше існує ризик відмови від покупки.

На думку експертів, ключовою конкурентною перевагою для бізнесу стає технологія "one click". Вона дозволяє скоротити час від вибору товару до підтвердження транзакції завдяки інтеграції Apple Pay, Google Pay, банківських кнопок та власних гаманців компаній.

"Ми покращуємо користувацький досвід та активно впроваджуємо сучасні технології для зручності платіжних операцій", – зазначив директор компанії Casino.ua Олександр Бабенко.

За прогнозами аналітиків, до 2027 року понад 90% усіх онлайн-платежів здійснюватимуться через мобільні гаманці та інтегровані рішення.

Раніше експерт розповів, що кібербезпека залишається одним із визначальних чинників стабільної роботи фінансових онлайн-сервісів. Адже зростання кількості користувачів цифрових платформ супроводжується посиленням кіберзагроз.

