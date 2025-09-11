ua en ru
Мобильные платежи в 2025 году стали стандартом, бизнес переходит к модели "one click", – эксперт

Четверг 11 сентября 2025 14:01
Фото: бизнес переходит к модели платежей "one click" (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Мобильные платежи в 2025 году фактически стали рыночным стандартом, вытеснив традиционные методы оплаты.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на эксперта рынка.

По данным международных исследований, 73% пользователей считают, что процесс онлайн-оплаты должен быть максимально простым, в противном случае существует риск отказа от покупки.

По мнению экспертов, ключевым конкурентным преимуществом для бизнеса становится технология "one click". Она позволяет сократить время от выбора товара до подтверждения транзакции благодаря интеграции Apple Pay, Google Pay, банковским кнопкам и собственным кошелькам компаний.

"Мы улучшаем пользовательский опыт и активно внедряем современные технологии для удобства платежных операций", – отметил директор компании Casino.ua Александр Бабенко.

По прогнозам аналитиков, к 2027 году более 90% всех онлайн-платежей будут осуществляться через мобильные кошельки и интегрированные решения.

Ранее эксперт рассказал, что кибербезопасность остается одним из определяющих факторов стабильной работы финансовых онлайн-сервисов. Поскольку рост числа пользователей цифровых платформ сопровождается усилением киберугроз.

