Кібербезпека стає ключовим фактором довіри до фінансових онлайн-сервісів, - експерти

Україна, Середа 27 серпня 2025 10:43
Кібербезпека стає ключовим фактором довіри до фінансових онлайн-сервісів, - експерти Фото: експерти вважають, що кібербезпека стає ключовим фактором довіри до фінансових онлайн-сервісів (прес-служба)
Автор: Юлія Бойко

Кібербезпека залишається одним із визначальних чинників стабільної роботи фінансових онлайн-сервісів. Адже зростання кількості користувачів цифрових платформ супроводжується посиленням кіберзагроз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на експертів ринку.

За прогнозами аналітиків Cybersecurity Ventures, 2025 року глобальні витрати на кібербезпеку у фінансовому секторі перевищать 30 млрд доларів. При цьому найбільшими викликами для компаній залишаються фішингові атаки, використання зловмисних програм та внутрішні загрози, зокрема витік даних з боку персоналу.

Серед найефективніших технологій захисту даних учасники ринку називають мультифакторну автентифікацію, біометричні системи та використання алгоритмів штучного інтелекту для виявлення шахрайських операцій у реальному часі.

"Кібербезпека є критично важливою для кожної компанії, яка працює в онлайн-середовищі, особливо у фінансових послугах. Для нас як для оператора в індустрії гемблінгу безпека даних клієнтів і захист від кіберзагроз - пріоритет номер один. Ми активно впроваджуємо сучасні технології, щоб забезпечити нашим користувачам безпечне середовище для ігор та фінансових транзакцій", - заявив директор компанії Casino.ua Олександр Бабенко.

Окрім технологічних рішень, важливою умовою побудови ефективної системи кіберзахисту є прозорість у роботі з клієнтами, надання їм інструментів для моніторингу власних рахунків та впровадження систем оповіщення про підозрілі операції.

З огляду на тенденції, найближчими роками фінансові онлайн-сервіси будуть змушені збільшувати інвестиції у кіберзахист, адже саме від цього залежатиме рівень довіри користувачів до цифрових платформ, резюмують учасники ринку.

Як раніше повідомлялось, протягом наступних 5 років український ринок кібербезпеки може зрости на 50% і перетнути відмітку у 200 млн доларів - величезний запит на підвищення цифрових навичок мають громади і безпосередньо органи місцевого самоврядування, а також розширюється спектр цифрових рішень, необхідних для ефективної і прозорої відбудови.

