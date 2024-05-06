UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Мобільні групи ЗСУ знищили 12 "Шахедів" цієї ночі, - Олещук

Фото: командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук (facebook.com/kpszsu)
Автор: Володимир Костирін

Силами і засобами протиповітряної оборони у ніч проти 6 травня були знищені майже усі ворожі дрони-камікадзе типу "Шахед", які російські загарбники запускали для ударів по Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Миколу Олещука.

Він зазначив, що загалом під час цієї нічної повітряної атаки окупанти застосували 13 ударних безпілотників. 

"У ніч на 6 травня 2024 року російські окупанти атакували з північного напрямку 13-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" (район пусків - Курська обл. - РФ)", - йдеться в повідомленні.

Генерал розповів, що 12 ворожих баражуючих боєприпасів були збиті мобільними групами. Бойова робота велася на території Сумської області.

"В результаті бойової роботи мобільними вогневими групами Сил оборони України знищено 12 ворожих ударних БпЛА в Сумській області", - передав генерал.

Нічна атака "Шахедів"

Нагадаємо, у ніч проти 6 травня війська РФ вчергове завдали повітряної атаки по території України із застосуванням дронів-камікадзе.

Після опівночі у Сумах пролунали вибухи. Після цього у деяких районах міста було частково відсутнє світло та водопостачання. Також повідомлялося про повторні вибухи у районі міста.

Пізніше в Сумській ОВА поінформували, що ворог вночі завдав авіаударів по об'єктах енергетики в області. Також у заяві йшлося про те, що на місцях ведуться відновлювальні роботи.

Крім того, у Сумській МВА заявили, що у місті через нічну атаку "Шахедів" об'єкти критичної інфраструктури міста переводяться на резервне живлення. У місті розгортаються "пункти незламності", а роботи з відновлення енергетики вже почались.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ППОПовітряні сили УкраїниВійна в УкраїніАтака дронів