Росіяни вдарили по енергооб'єктах Сумської області, тривають відновлювальні роботи

Російські окупанти у ніч проти 6 травня завдали повітряного удару по енергетичних об'єктах Сумської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську обласну військову адміністрацію ( СОВА ).

В адміністрації заявили про відновлювальні роботи на постраждалих внаслідок ворожої атаки об'єктах.

"Ворог наніс авіаційний удар по енергетичним об'єктам Сумщини. На місцях працюють всі необхідні служби. Ведуться відновлювальні роботи", - йдеться в оголошенні.

В ОВА додали, що наслідки атаки противника по регіону наразі уточнюються.

"Слідкуйте за подальшими повідомленнями щодо ситуації", - додали в адміністрації.

Також в ОВА нагадали, що повітряна тривога - триває, та закликали місцевих жителів не залишати укриття.

"Зберігайте спокій, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Перебувайте в укриттях", - йдеться в заяві.

Нічна повітряна атака та проблеми зі світлом в Сумах та області

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 6 травня російські загарбники знову застосували для повітряної атаки по території України дрони-камікадзе типу "Шахед". У кількох областях була оголошена повітряна тривога.

Пізніше стало відомо про вибухи у Сумах. Після цього у деяких районах міста було частково відсутнє світло та водопостачання. За даними місцевих ЗМІ, також частково немає світла в деяких населених пунктах Сумській області, зокрема у Лебедині, Білопіллі та Охтирці.

Між тим, у Харкові також повідомляли про зникнення світла у кількох районах міста після ворожих ударів по Сумській області.