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РФ запустила "Шахеди" по Україні: в яких областях оголошена тривога

Неділя 05 травня 2024 23:46
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РФ запустила "Шахеди" по Україні: в яких областях оголошена тривога Фото: у кількох обстях України оголошена тривога через "Шахеди" (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

В Україні сьогодні ввечері, 5 травня, оголосили повітряну тривогу у кількох областях. Причиною є фіксація ворожих ударних дронів типу "Шахед", що російські загарбники запустили для чергової атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командування Повітряних сил Збройних сил України.

Спочатку сигнал залунав у Сумській області. Як поінформували військові близько пів на дванадцяту ночі, для регіону фіксувалася загроза застосування ударних безпілотників.

"Рух БпЛА типу "Shahed" через Сумщину в південно-західному напрямку!" - йшлося в подальшому оголошенні.

За кілька хвилин після цього тривога також була оголошена у низці областей на півдні країни.

Так, у Повітряних силах заявили про загрозу ударних дронів противника для Миколаївської та Херсонської областей.

Де зараз оголошена тривога в Україні:

РФ запустила &quot;Шахеди&quot; по Україні: в яких областях оголошена тривога

Атаки "Шахедів"

Нагадаємо, російські окупанти регулярно застосовують ударні безпілотники іранського виробництва типу "Шахед", для завдання ударів по території України.

Так, наприклад, минулої ночі ворог також атакував баражуючими боєприпасами українські міста у різних регіонах. Вибухи, зокрема, лунали у Харкові, Дніпрі й Дніпропетровській області

Вже вранці 5 травня у командуванні Повітряних сил розповіли, що під час тієї атаки силами та засобами ППО були збиті 23 із 24 "Шахедів", а бойова робота оборонців неба відбувалася у трьох областях: Харківській, Херсонській та Дніпропетровській.

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