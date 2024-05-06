У Сумах пролунали вибухи: місто атакують "Шахеди" (оновлено)
У Сумах у ніч проти 6 травня було чути вибухи. Місто перебуває під ворожою атакою із застосуванням дронів-камікадзе типу "Шахед".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил ЗСУ та "Суспільне. Суми".
Вибухи в районі міста пролунали близько 00:06. Перед тим військові інформували про фіксацію руху ворожих безпілотників у напрямку міста.
"Суми - ворожі БпЛА у напрямку міста!" - йшлося в оголошення ПС.
Проблеми зі світлом та водою
Також зазначається, що після вибухів у Сумах з'явилися проблеми зі світлом у різних частинах міста.
"На багатьох вулицях в Сумах зникло світло", - пише місцеве агентство "Кордон Медіа".
За попередніми даними, були знеструмлені частково й інші населені пункти Сумської області. Так, частково також немає світла у Лебедині, Білопіллі та Охтирці.
Крім того, у Сумах повідомляють, що частково відсутнє водопостачання після ворожої повітряної атаки.
Додамо, у харківських пабліках також повідомляють про зникнення світла у кількох районах міста.
"Сумщина під атакою "Шахедів". Світло зникло в кількох районах міста, така ж проблема і у нас. Можливо сталось влучання в чергову підстанцію", - йдеться в публікації Тг-канала "Харьков Life Харків".
Повторний вибух
Зазначимо, пізніше, о 00:48, в командуванні ПС знову закликали жителів міста Суми перебувати в укриттях через загрозу атаки "Шахедів".
А вже о першій годині ночі у Сумах було чути ще один вибух.
Нічна атака "Шахедів"
Раніше повідомлялося, що в кількох областях України у неділю пізно ввечері, 5 травня, оголосили повітряну тривогу через фіксацію ворожих ударних дронів типу "Шахед".
Як розповіли в Повітряних силах, безпілотники противника, зокрема, рухалися у бік південних областей, а також курсом на Суми.
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