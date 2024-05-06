Мобильные группы ВСУ уничтожили 12 "Шахедов" этой ночью, - Олещук

Он отметил, что всего во время этой ночной воздушной атаки оккупанты применили 13 ударных беспилотников.

"В ночь на 6 мая 2024 года российские оккупанты атаковали с северного направления 13-ю ударными БпЛА типа "Shahed-131/136" (район пусков - Курская обл. - РФ)", - говорится в сообщении.

Генерал рассказал, что 12 вражеских барражирующих боеприпасов были сбиты мобильными группами. Боевая работа велась на территории Сумской области.

"В результате боевой работы мобильными огневыми группами Сил обороны Украины уничтожены 12 вражеских ударных БпЛА в Сумской области", - передал генерал.

Ночная атака "Шахедов"

Напомним, в ночь на 6 мая войска РФ в очередной раз совершили воздушную атаку по территории Украины с применением дронов-камикадзе..

После полуночи в Сумах раздались взрывы. После этого в некоторых районах города частично отсутствовали свет и водоснабжение. Также сообщалось о повторных взрывах в районе города.

Позже в Сумской ОВА проинформировали, что враг ночью нанес авиаудары по объектам энергетики в области. Также в заявлении говорилось, что на местах ведутся восстановительные работы.

Кроме того, в Сумской ГВА заявили, что в городе из-за ночной атаки "Шахедов" объекты критической инфраструктуры города переводятся на резервное питание. В городе разворачиваются "пункты несокрушимости", а работы по восстановлению энергетики уже начались.