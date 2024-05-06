Атака "Шахедів": у Сумах переводять об'єкти критичної інфраструктури на резервне живлення

У Сумах через нічну ворожу атаку із застосуванням дронів-камікадзе 6 травня об'єкти критичної інфраструктури міста переводяться на резервне живлення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Сумської міської військової адміністрації (МВА) Олексія Дрозденка .

"В зв'язку з масованою атакою "Шахедів" на місто, об'єкти критичної інфраструктури переводяться на резервне живлення", - йдеться в його заяві.

За словами чиновника, водопостачання та лікарні будуть забезпечені резервним живленням "в повному обсязі".

Крім того, у Сумах розгортаються "пункти незламності".

"Роботи по відновленню енергетики вже почались. Поступово буде повертатися світло", - додав начальник МВА.

РФ вночі ударила по Сумах та області

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 6 травня росармія вчергове завдала повітряної атаки по території України із застосуванням дронів-камікадзе типу "Шахед".

Після опівночі у Сумах пролунали вибухи. Після цього у деяких районах міста було частково відсутнє світло та водопостачання. Крім того, повідомлялося про повторні вибухи у районі міста через атаку ворожих дронів.

Додамо, також повідомлялося про проблеми з енергопостачанням у деяких населених пунктах Сумській області, зокрема у Лебедині, Білопіллі та Охтирці.

Пізніше в Сумській ОВА поінформували, що ворог вночі завдав авіаударів по об'єктах енергетики в області. Також у заяві йшлося про те, що на місцях ведуться відновлювальні роботи.