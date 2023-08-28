Мобілізація українців за кордоном: звідки взявся російський фейк та які причини для депортації

Російські ЗМІ поширили хибні дані про те, що українських біженців у країнах Євросоюзу нібито збираються мобілізовувати до лав ЗСУ. Це недостовірна інформація.

Зазначимо, що російські пропагандистські ресурси повідомили, що МВС Австрії та Німеччини нібито почали рахувати біженців призовного віку з України, щоб позбутися їх та мобілізувати до лав ЗСУ.

Проте це не є нічим іншим, як дезінформацією.

Так, наприкінці червня 2023 року Eurostat дійсно рахував кількість українців, які отримали тимчасовий захист у країнах Євросоюзу. Проте це робили для розуміння загальної картини, а не для мобілізації.

Зазначається, що дипломатичні представництва не можуть депортувати українців для мобілізації до лав ЗСУ. Так, Державна прикордонна служба може повертати в Україну лише військовозобов’язаних чоловіків, які незаконно намагаються перетнути кордон під час воєнного стану, і тих, хто не має підстав для набуття статусу біженця.

При цьому приводом для депортації можуть стати лише такі порушення:

неоплачені штрафи,

прострочена віза,

недійсне запрошення,

судимість, не вказана на момент видачі візи,

порушення громадського порядку,

незаконне перебування в країні.

Мобілізація в Україні

Зазначимо, що загальну мобілізацію в Україні оголосили після початку повномасштабного вторгнення РФ. Востаннє її дію разом із воєнним станом продовжували 27 липня. Тож цей правовий режим діятиме в Україні щонайменше до 15 листопада 2023 року.

Нагадаємо, що нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що отримав звернення від військових щодо надання їм можливості посилити мобілізацію.

До того ж, секретар Ради національної безпеки і оборони РНБО Олексій Данілов заявив, що в Україні можлива додаткова хвиля призову, але змін у питаннях мобілізації чекати не варто.

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