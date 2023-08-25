Данілов про мобілізацію: змін очікувати не варто, але може бути ще одна хвиля призову

В Україні не планують вносити зміни до мобілізації попри подібні заклики до президента. Однак ймовірно може бути додаткова хвиля призову.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в ефірі "Українського Радіо".

"Змін до мобілізації не треба очікувати... У нас жодного дня мобілізація не припинялася, але вона відбувається з урахуванням необхідності хлопців і дівчат, яких треба призвати для виконання тих чи інших завдань, ми спокійно робимо цю справу. Вже відпрацьовано не перший етап мобілізації, ґвалту не треба здіймати, тому що все йде за планом, який на сьогодні є", - заявив Данілов.

Однак він допускає можливість додаткового призову. За його словами, наразі у цьому питанні звертаються військові. Однак він зауважив, що це не значить, що додатковий призов буде виходити за ті межі, які було затверджено 24 лютого 2022 року.

"Мобілізація відбувається спокійно, і ті обсяги, які потрібні для наших Збройних сил, ніколи не перетинали ту позначку. Більш того, ми жодного місяця не виходили на ті показники, які затверджували", - сказав він.

Данілов наголосив, що до війська "призивають рівно стільки, скільки потрібно для виконання завдань".

"Ми відрізняємося від Російської Федерації тим, що не приховуємо ті процеси, які є в нашому суспільстві. Якщо є негідники або негідниці, які, користуючись війною, хочуть заробити на тих чи інших речах, то такого не буде. Ми все це будемо робити публічно, і всі, хто причетний до цих подій, особливо під час війни, будуть покарані", - заявив секретар Радбезу.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні запроваджена загальна мобілізація. Востаннє її дію разом із воєнним станом продовжували 27 липня.

Тож цей правовий режим діятиме в Україні щонайменше до 15 листопада 2023 року.

Зазначимо, нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що отримав звернення від військових щодо надання їм можливості посилити мобілізацію.

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