Мобілізація в Україні для жінок: хто у списку на військовий облік з 1 жовтня

Як пояснив народний депутат, якщо стан здоров’я дозволяє представницям таких спеціальностей бути на військовій службі, то вони отримають статус військовозобов’язаних і будуть на військовому обліку.

"Ухваленим законом фактично було надано рік на розробку відповідних підзаконних нормативно-правових актів. За цей час Кабмін підготував постанову, а Міноборони - наказ, яким запроваджено обов’язковий військовий облік жінок медичної та фармацевтичної спеціальностей із 1 жовтня цього року", - сказав Веніславський.

За його словами, такий підхід не є якимсь новаторством, оскільки і в колишньому СРСР, і країнах західного світу жінки, що мають медичну освіту, як правило є військовозобов’язаними й підлягають відповідному обліку.

Він нагадав, що представниці тих мирних професій, які є спорідненими з певними військово-обліковими спеціальностями, у разі добровільної згоди також можуть стати на військовий облік. Наприклад, жінка-хімік може стати на облік, оскільки ця спеціальність споріднена з військово-обліковою спеціальністю хімічного захисту.

Веніславський також додав, що наразі Верховна рада не планує розширювати перелік спеціальностей, які мають жінки, для обов’язкової постановки на військовий облік.

Військовий облік для жінок

Нагадаємо, в жовтні 2022 року Верховна рада ухвалила закон про добровільний військовий облік жінок. Жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з медичною діяльністю, повинні обов'язково прийматися на облік військовозобов'язаних.

Раніше Міністерство оборони відстрочило взяття жінок на військовий облік до 1 жовтня 2023 року.

Крім того, у міністерстві заявляли, що жодних обмежень для жінок щодо перетину кордону не буде.