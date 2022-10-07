Рада підтримала добровільний військовий облік жінок, але є виняток
Верховна рада підтримала законопроект про добровільний військовий облік жінок. Проте обов'язковим буде облік для жінок-медиків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Олексія Гончаренка.
"Жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною у переліку, затвердженому Міністерством оборони України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, за власним бажанням можуть бути взяті на військовий облік військовозобов'язаних", - йдеться у документі.
При цьому жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з медичною діяльністю, повинні обов'язково прийматися на облік військовозобов'язаних.
Фото: порівняльна таблиця закону про добровільний військовий облік жінок (t.me/oleksiihoncharenko)
Нагадаємо, Міністерство оборони відстрочило взяття жінок на військовий облік до 1 жовтня 2023 року.
Крім того, у міністерстві заявляли, що жодних обмежень для жінок щодо перетину кордону не буде.
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