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Рада підтримала добровільний військовий облік жінок, але є виняток

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Київ, П'ятниця 07 жовтня 2022 13:21
Рада підтримала добровільний військовий облік жінок, але є виняток Фото: Рада підтримала добровільний військовий облік жінок (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Верховна рада підтримала законопроект про добровільний військовий облік жінок. Проте обов'язковим буде облік для жінок-медиків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Олексія Гончаренка.

"Жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною у переліку, затвердженому Міністерством оборони України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, за власним бажанням можуть бути взяті на військовий облік військовозобов'язаних", - йдеться у документі.

При цьому жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з медичною діяльністю, повинні обов'язково прийматися на облік військовозобов'язаних.

Рада підтримала добровільний військовий облік жінок, але є виняток

Фото: порівняльна таблиця закону про добровільний військовий облік жінок (t.me/oleksiihoncharenko)

Нагадаємо, Міністерство оборони відстрочило взяття жінок на військовий облік до 1 жовтня 2023 року.

Крім того, у міністерстві заявляли, що жодних обмежень для жінок щодо перетину кордону не буде.

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