ua ru
Вт, 06 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Минобороны анонсировали утверждение добровольного воинского учета для женщин

Новина українською →
Киев, Вторник 06 сентября 2022 21:28
В Минобороны анонсировали утверждение добровольного воинского учета для женщин Фото: в Минобороны анонсировали утверждение добровольного воинского учета для женщин (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Законодательные нормы, согласно которым постановка женщин на воинский учет будет добровольной, утвердят уже скоро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра обороны Украины Анну Маляр в Telegram.

По ее словам, скоро официально никаких ограничений для женщин насчет пересечения границы с 1 октября не будет.

При этом будет утвержден исключительно добровольный порядок постановки украинок на воинский учет.

Стоит заметить, что в октябре 2022 года в силу должен вступить приказ Министерства обороны Украины, согласно которому женщины определенных профессий должны будут встать на воинский учет.

В перечень из профессий отнесли: медицинское дело, маркетинг, инженерию, пищевые технологии, журналистику - всего 14 специальностей и 7 смежных с ними профессий. При этом женщины, чьи сферы деятельности не указаны выше, могут встать на военный учет в добровольном порядке.

Напомним, ранее Минобороны внесло законопроект в Раду, который направлен на урегулирование вопроса постановки женщин на воинский учет.

Документом предлагается сделать воинский учет для женщин официально добровольным. Он уже был поддержан в профильном комитете.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны Украины мобилизация в Украине воинский учет Призыв в армию
NEWS
МАГАТЭ представило отчет по итогам миссии на ЗАЭС: основные выводы
МАГАТЭ представило отчет по итогам миссии на ЗАЭС: основные выводы
DAILY
Мина замедленного действия. Когда санкции нанесут мощный удар по экономике России
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Мина замедленного действия. Когда санкции нанесут мощный удар по экономике России