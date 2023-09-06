Мобилизация в Украине для женщин: кто в списке на воинский учет с 1 октября

Как пояснил народный депутат, если состояние здоровья позволяет представительницам таких специальностей находиться на военной службе, то они получат статус военнообязанных и будут на воинском учете.

"Принятым законом фактически был предоставлен год на разработку соответствующих подзаконных нормативно-правовых актов. За это время Кабмин подготовил постановление, а Минобороны - приказ, которым введен обязательный воинский учет женщин медицинской и фармацевтической специальностей с 1 октября этого года", - сказал Вениславский.

По его словам, такой подход не является каким-то новаторством, поскольку и в бывшем СССР, и странах западного мира женщины, имеющие медицинское образование, как правило, являются военнообязанными и подлежат соответствующему учету.

Он напомнил, что представительницы тех мирных профессий, которые родственны определенным военно-учетным специальностям, в случае добровольного согласия также могут стать на воинский учет. Например, женщина-химик может стать на учет, поскольку эта специальность родственна военно-учетной специальности химической защиты.

Вениславский также добавил, что в настоящее время Верховная рада не планирует расширять перечень специальностей, которые имеют женщины, для обязательной постановки на воинский учет.

Военный учет для женщин

Напомним, в октябре 2022 года Верховная рада приняла закон о добровольном воинском учете женщин. Женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную медицинской деятельности, должны обязательно приниматься на учет военнообязанных.

Ранее Министерство обороны отсрочило прием женщин на воинский учет до 1 октября 2023 года.

Кроме того, в министерстве заявляли, что никаких ограничений для женщин по пересечению границы не будет.