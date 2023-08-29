Мобілізація в Україні "для всіх": у Буданова назвали топ-5 нових фейків Кремля

У Кремлі затвердили тематику нового етапу інформаційної війни проти України. Зокрема, російські пропагандисти просуватимуть фейки про "масову мобілізацію" та "безуспішний контрнаступ ЗСУ".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки Міноборони України.

Як повідомили в ГУР, 25 серпня в адміністрації російського диктатора Володимира Путіна відбулась нарада щодо чергового етапу інформаційної війни в українському та світовому медіапросторах.



У заході взяли участь перший заступник керівника адміністрації Путіна Сергій Кірієнко, кремлівські "технологи" та представники медіаресурсів, які залучені до проведення операцій в інформаційній сфері.



Темою наради було затвердження конкретних наративів, які мають дискредитувати Україну та вплинути на її партнерів у світі.



За даними розвідки, найближчим часом російська система дезінформації зосередиться на використанні таких тем та наративів:



1. "Масова мобілізація":

начебто мобілізації підлягатимуть всі без винятку українці, незалежно від статі, віку, стану здоров’я;

начебто мобілізація стосуватиметься неповнолітніх.

2. "Зневіра українських партнерів у можливості перемоги":

уявні "договорняки" про "мир в обмін на території";

фейкові політичні угоди: зокрема, фабрикування матеріалів про начебто "таємну домовленість" київського міського голови Віталія Кличка з представниками Республіканської партії США щодо підтримки його на майбутніх виборах президента України.

3. "Український контрнаступ не має успіхів":

начебто збільшення кількості поховань українських воїнів на прикладі кладовищ великих міст;

начебто відсутність успіхів на фронті при великих втратах, тиражування теми загибелі місцевих захисників у кожному регіоні України;

пошук винних в уявних "провалах" заради дискредитації українських воєначальників та чиновників.

4. "Тотальна корупція":

начебто держава не бореться з корупцією - "бюджет розкрадається, закупівлі не проводяться";

начебто відсутність покарань для корупціонерів.



5. "Прекрасне" життя на окупованих територіях:

начебто високі зарплати, низькі ціни, забезпечення всім необхідним;

"розвиток" інфраструктури, відбудова зруйнованого житла;

"вільні" вибори в "єдиний день голосування" за законами РФ;

"Україна відмовляється від окупованих територій" з демонстрацією сфабрикованих документів;

українська влада начебто "здає" Куп'янськ.



"Щоб не піддаватися ворожій пропаганді, Головне управління розвідки Міністерства оборони України наполегливо закликає дотримуватися інформаційної гігієни та довіряти лише офіційним джерелам інформації!", - наголосили в ГУР.

Російські фейки та пропаганда проти України

Нещодавно в ГУР Міноборони зазначили, що російські політтехнологи підготували новий раунд дезінформаційної кампанії, націленої на міжнародну дискредитацію нашої країни, та розпалювання внутрішньополітичних розбратів.

За словами представника ГУР Вадима Скибіцького, РФ на нинішньому етапі націлила свою пропаганду на спробу руйнування внутрішньої єдності українського суспільства та довіри між Україною та союзниками.

У середині серпня у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки заявили про те, що росіяни запустили чергову ІПСО у соціальних мережах у спробі розпалити ненависть до мешканців Львівської області.

Крім цього, в мережі поширюється інформація, що нібито колишній президент США Річард Ніксон передбачив американську війну в Україні. Однак це - фейк.

Крім того, нещодавно російські ЗМІ поширили хибні дані про те, що українських біженців у країнах Євросоюзу нібито збираються мобілізовувати до лав ЗСУ.