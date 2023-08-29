Мобилизация в Украине "для всех": у Буданова назвали топ-5 новых фейков Кремля
В Кремле утвердили тему нового этапа информационной войны против Украины. В частности, российские пропагандисты будут продвигать фейки о "массовой мобилизации" и "безуспешном контрнаступлении ВСУ".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки Минобороны Украины.
Как сообщили в ГУР, 25 августа в администрации российского диктатора Владимира Путина состоялось совещание по поводу очередного этапа информационной войны в украинском и мировом медиапространствах.
В мероприятии приняли участие первый заместитель руководителя администрации Путина Сергей Кириенко, кремлевские "технологи" и представители медиаресурсов, вовлеченных в проведение операций в информационной сфере.
Темой совещания было утверждение конкретных нарративов, которые должны дискредитировать Украину и повлиять на ее партнеров в мире.
По данным разведки, в ближайшее время российская система дезинформации сосредоточится на использовании следующих тем и нарративов:
1. "Массовая мобилизация":
- якобы мобилизации будут подлежать все без исключения украинцы, независимо от пола, возраста, состояния здоровья;
- якобы мобилизация будет касаться несовершеннолетних.
2. "Уныние украинских партнеров в возможности победы":
- мнимые "договорняки" о "мире в обмен на территории";
- фейковые политические соглашения: в частности, фабрикование материалов о якобы "тайной договоренности" киевского городского головы Виталия Кличко с представителями Республиканской партии США по поддержке его на предстоящих выборах президента Украины.
3. "Украинское контрнаступление не имеет успехов":
- якобы увеличение количества захоронений украинских воинов на примере кладбищ крупных городов;
- якобы отсутствие успехов на фронте при больших потерях, тиражирование темы гибели местных защитников в каждом регионе Украины;
- поиск виновных в воображаемых "провалах" ради дискредитации украинских военачальников и чиновников.
4. "Тотальная коррупция":
- якобы государство не борется с коррупцией - "бюджет разворовывается, закупки не производятся";
- якобы отсутствие наказаний для коррупционеров.
5. "Прекрасная" жизнь на оккупированных территориях:
- якобы высокие зарплаты, низкие цены, обеспечение всем необходимым;
- "развитие" инфраструктуры, восстановление разрушенного жилья;
- "свободные" выборы в "единый день голосования" по законам РФ;
- "Украина отказывается от оккупированных территорий" с демонстрацией сфабрикованных документов;
- украинские власти якобы "сдают" Купянск.
"Чтобы не поддаваться враждебной пропаганде, Главное управление разведки Министерства обороны Украины упорно призывает соблюдать информационную гигиену и доверять только официальным источникам информации!", - подчеркнули в ГУР.
Российские фейки и пропаганда против Украины
Недавно в ГУР Минобороны отметили, что российские политтехнологи подготовили новый раунд дезинформационной кампании, нацеленной на международную дискредитацию нашей страны, и разжигание внутриполитических раздоров.
По словам представителя ГУР Вадима Скибицкого, РФ на нынешнем этапе нацелила свою пропаганду на попытку разрушения внутреннего единства украинского общества и доверия между Украиной и союзниками.
В середине августа в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности заявили о том, что россияне запустили очередную ИПСО в социальных сетях в попытке разжечь ненависть к жителям Львовской области.
Помимо этого в сети распространяется информация, что якобы бывший президент США Ричард Никсон предусмотрел американскую войну в Украине. Однако это - фейк.
Кроме того, недавно российские СМИ распространили ошибочные данные о том, что украинских беженцев в странах Евросоюза якобы собираются мобилизовывать в ряды ВСУ.
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