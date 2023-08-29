Мобилизация в Украине "для всех": у Буданова назвали топ-5 новых фейков Кремля

В Кремле утвердили тему нового этапа информационной войны против Украины. В частности, российские пропагандисты будут продвигать фейки о "массовой мобилизации" и "безуспешном контрнаступлении ВСУ".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки Минобороны Украины.

Как сообщили в ГУР, 25 августа в администрации российского диктатора Владимира Путина состоялось совещание по поводу очередного этапа информационной войны в украинском и мировом медиапространствах.



В мероприятии приняли участие первый заместитель руководителя администрации Путина Сергей Кириенко, кремлевские "технологи" и представители медиаресурсов, вовлеченных в проведение операций в информационной сфере.



Темой совещания было утверждение конкретных нарративов, которые должны дискредитировать Украину и повлиять на ее партнеров в мире.



По данным разведки, в ближайшее время российская система дезинформации сосредоточится на использовании следующих тем и нарративов:



1. "Массовая мобилизация":

якобы мобилизации будут подлежать все без исключения украинцы, независимо от пола, возраста, состояния здоровья;

якобы мобилизация будет касаться несовершеннолетних.

2. "Уныние украинских партнеров в возможности победы":

мнимые "договорняки" о "мире в обмен на территории";

фейковые политические соглашения: в частности, фабрикование материалов о якобы "тайной договоренности" киевского городского головы Виталия Кличко с представителями Республиканской партии США по поддержке его на предстоящих выборах президента Украины.

3. "Украинское контрнаступление не имеет успехов":

якобы увеличение количества захоронений украинских воинов на примере кладбищ крупных городов;

якобы отсутствие успехов на фронте при больших потерях, тиражирование темы гибели местных защитников в каждом регионе Украины;

поиск виновных в воображаемых "провалах" ради дискредитации украинских военачальников и чиновников.

4. "Тотальная коррупция":

якобы государство не борется с коррупцией - "бюджет разворовывается, закупки не производятся";

якобы отсутствие наказаний для коррупционеров.



5. "Прекрасная" жизнь на оккупированных территориях:

якобы высокие зарплаты, низкие цены, обеспечение всем необходимым;

"развитие" инфраструктуры, восстановление разрушенного жилья;

"свободные" выборы в "единый день голосования" по законам РФ;

"Украина отказывается от оккупированных территорий" с демонстрацией сфабрикованных документов;

украинские власти якобы "сдают" Купянск.



"Чтобы не поддаваться враждебной пропаганде, Главное управление разведки Министерства обороны Украины упорно призывает соблюдать информационную гигиену и доверять только официальным источникам информации!", - подчеркнули в ГУР.

Российские фейки и пропаганда против Украины

Недавно в ГУР Минобороны отметили, что российские политтехнологи подготовили новый раунд дезинформационной кампании, нацеленной на международную дискредитацию нашей страны, и разжигание внутриполитических раздоров.

По словам представителя ГУР Вадима Скибицкого, РФ на нынешнем этапе нацелила свою пропаганду на попытку разрушения внутреннего единства украинского общества и доверия между Украиной и союзниками.

В середине августа в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности заявили о том, что россияне запустили очередную ИПСО в социальных сетях в попытке разжечь ненависть к жителям Львовской области.

Помимо этого в сети распространяется информация, что якобы бывший президент США Ричард Никсон предусмотрел американскую войну в Украине. Однако это - фейк.

Кроме того, недавно российские СМИ распространили ошибочные данные о том, что украинских беженцев в странах Евросоюза якобы собираются мобилизовывать в ряды ВСУ.