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Мнения разнятся. Пойдет ли Путин на всеобщую мобилизацию: что известно

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Суббота 07 мая 2022 07:00
Мнения разнятся. Пойдет ли Путин на всеобщую мобилизацию: что известно Фото: президент РФ Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Анна Березина

Всеобщая мобилизация в России может стать очередным шагом страны-агрессора в войне против Украины. Аналитики и западные СМИ предполагают, что Путин собирается объявить массовый призыв россиян во время празднования 9 мая. В Кремле данную информацию категорически отрицают.

Все, что известно о возможной мобилизации на территории РФ - в материале РБК-Украина.

Мобилизация в День победы

В конце апреля зарубежные СМИ и военные чиновники заговорили о том, что во время парада ко Дню победы на Красной площади Владимир Путин может решиться объявить официальную войну в Украине и национальную мобилизацию.

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес выразил мнение, что тотальный призыв россиян позволит Путину мобилизовать резервы для захвата восточных и южных регионов Украины. Также он предположил, что президент РФ 9 мая может сделать заявление о начале новой войны "с нацистами всего мира".

В США заявили о наличии серьезных оснований полагать, что 9 мая россияне используют в пропагандистских целях.

Как отметил представитель Государственного департамента Нед Прайс, объявление Москвой войны на День победы было бы большой иронией. Поскольку это даст право военному руководству РФ провести мобилизацию и увеличить количество призывников, чего они не могут сделать сейчас. Но в тоже время это покажет всему миру, что военные усилия россиян терпят неудачу.

Что говорят в разведке и Минобороны Украины

По информации Главного управления разведки, на территории России проводятся подготовительные мероприятия к проведению массового призыва.

"Росрезерв" начал сверять, что на самом деле есть у них налицо и подсчитывать, что они могут выдать по мобилизационным нарядам. Это абсолютно необходимый шаг перед началом настоящей мобилизации", - сообщил руководитель ГУР Украины Кирилл Буданов.

Также Буданов предположил, что российские власти будут объяснять необходимость мобилизации своим гражданам тем, что они воюют не с Украиной, а с "англосаксонским миром".

В Минобороны Украины заявили, что на территории РФ уже проводится скрытая мобилизация, вербовка наемников, привлекаются мужчины с оккупированных территорий. Решение об объявлении полной мобилизации в России будет зависеть от ситуации на фронте.

В России отрицают планы мобилизации

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков опроверг информацию о возможной мобилизации в России и объявлении войны во время празднования Дня победы.

На брифинге в среду Песков назвал сообщения западных СМИ о военных планах РФ на 9 мая неправдой и "чушью".

Спикер Госдумы Вячеслав Володин также отрицает объявление всеобщей мобилизации россиян из-за войны в Украине.

Мнения экспертов

Объявление всеобщей мобилизации поможет решить проблему истощения живой силы российских войск. Ряды армии врага пополнятся резервистами и призывниками, однако это не принесет ему успеха в достижении своих целей.

Польский генерал Вальдемар Скшипчак допустил, что РФ может объявить частичную или полную мобилизацию, чтобы усилить контингент в Украине. Но в оперативном плане такая мобилизация ничего РФ не даст, так как свежие силы смогут попасть на фронт только через несколько недель. В то время как в Украину поступает военная техника с Запада, ВСУ продолжают укрепляться.

Как отметил полковник запаса ВСУ Олег Жданов, мобилизационный ресурс РФ, по приблизительным оценкам, составляет около 17 миллионов человек. Он уверен, что обеспечение и содержание такого количества людей непосильно для российской казны.

Решение об объявлении мобилизации зависит и от восприятия ситуации внутри общества. По мнению экспертов, россияне не проявляют желания участвовать в реальных боевых действиях, предпочитая наблюдать за происходящим с экранов телевизоров.

Как рассказал Олег Жданов, тотальный призыв может спровоцировать панику среди населения. Ведь по законодательству РФ, предусмотрена блокировка всех электронных карт и счетов военнообязанных после оглашения мобилизации.

Вместо общей мобилизации и медийной огласки Путин может отдать приказ о частичном призыве, мобилизации в отдельных регионах или скрытой мобилизации людей с военным опытом.

Также есть версия, что лидер РФ отправит на фронт войска, которые примут участие в военном параде ко Дню победы.

Больше о том, чего ждать от российского диктатора на 9 мая, читайте в материале РБК-Украина.

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