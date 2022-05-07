Думки різняться. Чи піде Путін на загальну мобілізацію: що відомо

Загальна мобілізація у Росії може стати черговим кроком країни-агресора у війні проти України. Аналітики та західні ЗМІ припускають, що Путін збирається оголосити масовий призов росіян під час святкування 9 травня. У Кремлі цю інформацію категорично заперечують.

Все, що відомо про можливу мобілізацію на території РФ – у матеріалі РБК-Україна .

Мобілізація у День перемоги

Наприкінці квітня закордонні ЗМІ та військові чиновники заговорили про те, що під час параду до Дня перемоги на Червоній площі Володимир Путін може наважитися оголосити офіційну війну в Україні та національну мобілізацію.

Глава Міноборони Великої Британії Бен Воллес висловив думку, що тотальний призов росіян дозволить Путіну мобілізувати резерви для захоплення східних та південних регіонів України. Також він припустив, що президент РФ 9 травня може зробити заяву про початок нової війни "з нацистами всього світу".

У США заявили про наявність серйозних підстав вважати, що 9 травня росіяни використовують у пропагандистських цілях.

Як зазначив представник Державного департаменту Нед Прайс, оголошення Москвою війни на День перемоги було б великою іронією. Оскільки це дасть право військовому керівництву РФ провести мобілізацію та збільшити кількість призовників, чого вони не можуть зробити зараз. Але в той же час це покаже всьому світу, що військові зусилля росіян зазнають невдачі.

Що кажуть у розвідці та Міноборони України

За інформацією Головного управління розвідки, на території Росії проводяться підготовчі заходи щодо проведення масового призову.

"Росрезерв" почав звіряти, що насправді є у них у наявності і підраховувати, що вони можуть видати за мобілізаційними нарядам. Це абсолютно необхідний крок перед початком справжньої мобілізації", – повідомив керівник ГУР України Кирило Буданов.

Також Буданов припустив, що російська влада пояснюватиме необхідність мобілізації своїм громадянам тим, що вони воюють не з Україною, а з "англосаксонським світом".

У Міноборони України заявили, що на території РФ вже проводиться прихована мобілізація, вербування найманців, залучаються чоловіки з окупованих територій. Рішення про оголошення повної мобілізації в Росії залежатиме від ситуації на фронті.

У Росії заперечують плани мобілізації

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков спростував інформацію про можливу мобілізацію в Росії та оголошення війни під час святкування Дня перемоги.

На брифінгу в середу Пєсков назвав повідомлення західних ЗМІ про військові плани РФ на 9 травня неправдою та "нісенітницею".

Спікер Держдуми В'ячеслав Володін також заперечує оголошення загальної мобілізації росіян через війну в Україні.

Думки експертів

Оголошення загальної мобілізації допоможе вирішити проблему виснаження живої сили російських військ. Ряди армії ворога поповняться резервістами та призовниками, проте це не принесе йому успіху у досягненні своїх цілей.

Польський генерал Вальдемар Скшипчак припустив, що РФ може оголосити часткову чи повну мобілізацію, аби посилити контингент в Україні. Але в оперативному плані така мобілізація нічого РФ не дасть, оскільки нові сили зможуть потрапити на фронт лише за кілька тижнів. У той час як в Україну надходить військова техніка із Заходу, ЗСУ продовжують зміцнюватися.

Як зазначив полковник запасу ЗСУ Олег Жданов, мобілізаційний ресурс РФ, за приблизними оцінками, становить близько 17 мільйонів людей. Він упевнений, що забезпечення та утримання такої кількості людей є непосильним для російської скарбниці.

Рішення про оголошення мобілізації залежить і від сприйняття ситуації всередині суспільства. На думку експертів, росіяни не виявляють бажання брати участь у реальних бойових діях, віддаючи перевагу спостеріганню за війною з екранів телевізорів.

Як розповів Олег Жданов, тотальний призов може спровокувати паніку серед населення. Адже за законодавством РФ, передбачено блокування всіх електронних карт та рахунків військовозобов'язаних після оголошення мобілізації.

Замість загальної мобілізації та медійного розголосу Путін може віддати наказ про частковий призов, мобілізацію в окремих регіонах або приховану мобілізацію людей з військовим досвідом.