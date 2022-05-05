В РФ предусмотрена блокировка счетов военнообязанных. Эксперт объяснил, почему Путин не пойдет на мобилизацию

На мой взгляд, ничего серьезного от Путина на 9 мая ожидать не стоит . Российское руководство понимает, что на сегодня лишний раз сердить их население рискованно. Согласно статуту ООН, все ее члены должны разорвать любые отношения со страной, объявившей войну. Если открыть любой коммерческий договор, то везде в разделе форс-мажоры первым пунктом значится война. По этой же причине и мы не оглашаем войну.

Едва ли Россия на сегодня готова отправиться в глубокую изоляцию. Это значит, в том числе, полное отключение SWIFT. Россия избежала дефолта благодаря тому, что на Западе разрешили ей использовать золотовалютные резервы за границей для погашения долга по внешним платежам. Но в случае объявления войны это нужно будет прекратить.

Второй момент – это ситуация в России. Часть ее общества на сегодня ожидает от Путина, что он объявит о завершении "специальной военной операции" в Украине или хотя бы скажет: "Она идет по плану, все в порядке, не волнуйтесь". То есть сейчас российское руководство пытается всячески успокоить население. Едва ли после этого он вдруг выйдет и заявит: "Я принес вам мировую войну, поэтому всем в военкоматы и все идут воевать".

Кстати, чтобы заставить население в России идти в военкоматы по общей мобилизации в их законодательстве предусмотрена блокировка всех электронных карт и счетов военнообязанных. Представьте, какой уровень паники произойдет в Российской федерации, если их президент сначала объявит войну, а через час им заморозят все счета?

Третий фактор – мобилизационный ресурс России составляет около 17 миллионов человек. Такой оценкой оперируют специалисты. Если призвать, обеспечивать и содержать такое количество людей, их экономика обрушиться. Это непосильно для их бюджета. К тому же кто останется на рабочих местах? Россия сегодня и сейчас к этому не готова.

Россия на сегодняшний день нуждается в мобилизации. Они наверняка будут ее проводить, но это скрытая мобилизация, которая уже идет сегодня. Возможно, на объявление мобилизации в отдельных районах РФ как раз рассчитаны эти провокации в приграничных с Украиной областях. То есть как вариант они могут ввести там военное положение и начать мобилизацию, ссылаясь на то, Украина якобы проводит систематическую диверсионную и террористическую деятельность против населения этих регионов. Хотя вряд ли Путин будет огласит об этом во время празднования 9 мая по той же самой причине – чтобы лишний раз не раздражать общество.

Что касается сценария о включении в состав РФ так называемых "ДНР/ЛНР" или создания "ХНР" на 9 мая – к сожалению, эти версии вполне реалистичные. На сегодняшний день самый вероятный сценарий – это очередная попытка аннексии нашей территории. Если они объявят аннексию наших территорий, тогда у них с их точки зрения – не согласно международному праву – будет право защищать собственную территорию любым способом. Так, как это было с Крымом. Поэтому никаких независимых псевдореспублик они, скорее, признавать не будут. Они будут пытаться сразу провозгласить аннексию оккупированных территорий.

Олег Жданов для РБК-Украина

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