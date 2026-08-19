МКС відреагував на санкції США та пояснив, що насправді під загрозою

Міжнародний кримінальний суд заявив, що нові санкції США проти його представників підривають верховенство права.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента Укрінформу в Гаазі.

У Міжнародному кримінальному суді заявили, що заходи проти суддів, прокурорів та інших співробітників, які виконують мандат, наданий суду державами-учасницями, підривають саме верховенство права.

У суді наголосили: коли працівникам судової системи погрожують за виконання закону, під загрозою опиняється весь міжнародний правопорядок.

Попри тиск, у МКС підкреслили, що не мають наміру відступати від своїх повноважень. Суд запевнив, що продовжить підтримувати власних співробітників, а також жертв міжнародних злочинів.