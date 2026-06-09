МКС відсторонив прокурора, який видав ордер на арешт Путіна

Міжнародний кримінальний суд відсторонив від посади головного прокурора Каріма Хана. Саме він домігся ордера на арешт російського диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення МКС.

Чому усунули Каріма Хана

Як стало відомо, під час засідання МКС 8 червня було ухвалено рішення про дисциплінарне провадження щодо прокурора.

Справу проти Каріма Хана передадуть на розгляд спеціальній сесії держав-членів суду для визначення подальшої долі працівника.

Комітет з 21 держави-члена більшістю голосів вирішив, що Хан скоїв серйозний вчинок через обвинувачення у сексуальних домаганнях.

"Рішення Бюро та пов’язана з ним документація залишатимуться конфіденційними. Бюро продовжує закликати до належної поваги до конфіденційності та прав усіх зацікавлених сторін, а також до цілісності поточного процесу", - йдеться у заяві МКС.

Що каже сам прокурор

Як пише Reuters, адвокати Каріма Хана не погоджуються з рішенням про усунення.

Захист вважає його незаконним та заявляє, що звинувачення не підкріплені доказами.

Відомо, що з травня 2025 року Хан перебуває в адміністративній відпустці на час проведення розслідування.

У чому його звинувачують

Інформація про можливі домагання з боку Каріма Хана з'явилася восени 2024 року.

За даними західних ЗМІ, зі звинуваченнями виступила його помічниця - юристка з Малайзії.

Сам прокурор усі звинувачення відкидає. Він стверджує, що кампанія проти нього є частиною ізраїльської спецоперації, спрямованої на його дискредитацію.

Хто такий Карім Хан

56-річний британський правник Карім Асад Ахмад Хан є спеціалістом із міжнародного кримінального права та міжнародного права прав людини. Він обіймає посаду головного прокурора МКС з лютого 2021 року після свого обрання.

Хан відомий через видачу найгучніших ордерів на арешт:

у березні 2023 року - видав ордер на арешт голови Кремля Володимира Путіна та дитячого омбудсмена РФ Марії Львової-Бєлової за депортацію українських дітей.

у листопаді 2024 року - ордер на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу та колишнього міністра оборони Йоава Галанта за ймовірні воєнні злочини в Газі.

Варто додати, що у Росії проти Хана порушили кримінальну справу за "незаконне переслідування громадян РФ". Московський суд заочно засудив його до 15 років позбавлення волі.